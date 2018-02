Un footballeur en herbe s'excuse pour son père

Avez-vous déjà vu un joueur de football demander un câlin à un arbitre et s'excuser du comportement de son père en tribunes ? Edgar Ramos, arbitre au Portugal, l'a vécu et «n'oubliera jamais» ce beau geste, comme il le raconte au quotidien A Bola vendredi. Carton blanc du fair-play pour l'enfant.

C'était un match entre le Moura AC et le Despertar SC, deux équipes de la région de Beja dans le sud du Portugal, en catégorie des moins de 10 ans.

Il s'excuse pour son père

M. Ramos, interrompt la partie à la 15e minute. En cause, le comportement très virulent du père de l'un des joueurs du Despertar dans les gradins. «Cet homme était en train de me menacer et de perturber le match, face à cette situation et comme il n'y avait pas de présence policière j'ai décidé d'arrêter la rencontre», témoigne l'arbitre dans le journal sportif.

C'est alors que le fils de ce supporter bruyant, Martim Venancio, se dirige vers l'arbitre en lui demandant s'il peut lui faire un câlin. «Je lui ai tout de suite dit oui et ensuite il m'a répondu Monsieur l'arbitre je souhaite m'excuser pour le mauvais comportement de mon père », peut-on lire sur le rapport de M. Ramos mis en ligne sur le site de l'Association de football de Beja.

Il lui donne un carton blanc

Pour récompenser la démarche de l'enfant de huit ans, l'arbitre décide de lui attribuer un carton blanc, outil lancé par la Fédération portugaise de football (FPF) en 2017 spécialement conçu pour promouvoir les comportements fair-play au sein de toutes les catégories du football sous les 14 ans.

Arbitre depuis près de vingt ans, Edgar Ramos «n'oubliera jamais» le comportement de ce footballeur en herbe qui «apporte de la motivation pour exercer cette fonction». Après une ovation du public, le match a pu reprendre sans encombre. De son côté, le père de l'enfant a continué de suivre la rencontre dans un coin de la tribune, embarrassé par ce qui venait de se produire. (afp/nxp)