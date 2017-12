Un doublé pour Nico Hischier face à Detroit

Porté sans doute les encouragements dans les tribunes d'un supporter de choix, Antoine Griezmann, Nico Hischier a sorti le grand jeu devant Detroit. Le no 1 de la draft a signé un doublé.

Buteur aux 16e et 19e minutes, le Valaisan a été le grand artisan du succès 3-1 de New Jersey devant Detroit. Les Devils ont ainsi cueilli une cinquième victoire de rang pour se porter en tête de la Metropolitan Division.

«Tout le monde savait ce qu'il avait à faire ce soir. Ce match était un grand match pour nous et nous l'avons préparé en conséquence, explique Nico Hischier qui a, bien sûr, obtenu la première étoile. Marquer c'est beau. Mais prendre les deux points à la sirène l'est encore plus.»

Nico Hischier a dévié un envoi de Steve Santini sur le 1-0. Sur le 2-0, il a exploité une passe de Taylor Hall pour battre de près Jimmy Howard. Face aux Red Wings, le Valaisan a inscrit ses 6e et 7e buts de la saison pour comptabiliser désormais un total de 23 points.

Le match avait également un spectateur de choix en la personne du footballeur français Antoine Griezman, qui a visiblement apprécié le spectacle.

Nice game, and nice time !! Thank you @NJDevils ! See you soon ????#MyRook13 @nicohischier pic.twitter.com/cgSNcBT7Ba