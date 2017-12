Un cinquième succès de rang pour Florida

La fête continue pour Florida. Victorieuse 2-0 de Montréal, la formation de Denis Malgin a cueilli un cinquième succès de rang pour revenir à cinq points d'une qualification pour les play-off.

Dans leur antre de Sunrise, les Panthers doivent leur succès au brio de leur gardien James Reimer. Le remplaçant de Roberto Luongo a réussi 37 arrêts pour fêter un deuxième blanchissage en l'espace de trois matches. Florida a marqué par Vincent Trocheck et par Connor Brikley.

Défaite des Devils

Nashville a également gardé sa cage inviolée lors de la venue de Minnesota. Avec Roman Josi et Kevin Fiala mais sans Yannick Weber surnuméraire, les Predators se sont imposés 3-0 devant le Wild qui est toujours privé de Nino Niederreiter.

Auteur de 29 arrêts, Juuse Saros, qui n'est comme Reimer que le no 2, a reçu la première étoile. Les Predators ont forcé la décision lors de l'ultime période sur des réussites de Scott Hartnell, de P.K. Subban et de Viktor Arvidsson pour prendre leur revanche sur la défaite 4-2 concédée la veille à Saint-Paul.

Nico Hischier et New Jersey se sont, pour leur part, inclinés 5-2 à Washington pour perdre pour la première fois en neuf matches une partie dans le temps réglementaire. Les Capitals doivent leur succès au brio de Nicklas Backstrom, de John Carlson et d'Alex Ovechkin, tous trois crédités de 3 points dans ce match qui leur permet de ravir la première place de la Metropolitan Division aux Devils. Aligné durant 17'27'', Nico Hischier a accusé un bilan de -1. (ats/nxp)