Un 35e double-double pour Capela

Le Genevois a lui réussi son 35e double-double de la saison avec 13 points et 11 rebonds.

Pour bien faire, l'intérieur a ajouté 3 contres en un peu plus de 30 minutes sur le parquet.

Et sa tâche était loin d'être évidente avec Anthony Davis en face (26 pts/13 rebonds). Mais Chris Paul et surtout James Harden ont pris les choses en main. Le barbu a fini avec 32 points, 11 rebonds et 8 assists du côté des Rockets qui affichent toujours le meilleur bilan en NBA avec 55 succès pour seulement 14 défaites.

A l'Est, LeBron James a encore dû endosser son habit de Superman pour aider ses Cavaliers décimés par les blessures et la maladie à se défaire de Chicago 114-109. 70e triple-double en carrière pour «The Chosen One» avec 33 points, 13 rebonds et 12 assists. (ats/nxp)