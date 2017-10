Tristan Vauclair mis à l'amende pour simulation

Trois joueurs ont été mis à l'amende par le juge unique pour avoir simulé une faute, annonce la Fédération suisse dans un communiqué. Linus Klasen (Lugano), qui a commis cet impair le 14 octobre face à Davos, écope de la peine la plus lourde (2000 francs).

Le juge unique s'est montré plus clément envers Tristan Vauclair (Fribourg Gottéron) et Rajan Sataric (Rapperswil-Jona), qui devront respectivement débourser 1200 et 400 francs. (ats/nxp)