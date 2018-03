Toronto met fin à la belle série des Rockets

Les Houston Rockets sont redescendus de leur nuage. Vainqueurs de leurs 17 précédents matches, une série entamée le 26 janvier, Clint Capela et ses coéquipiers sont tombés chez le leader de la Conférence Est Toronto (108-105).

Face aux Raptors, James Harden a pourtant réussi, avec ses 40 points, un énième festival offensif, tandis que Clint Capela a affiché un nouveau «double double» - son 33e de la saison - avec 13 points et autant de rebonds. Mais Houston était dans un mauvais jour à trois points (9 sur 27).

La franchise texane a payé cher également son début de match raté, les Rockets étant menés 32-16 après le premier quart-temps. Ils sont certes revenus en fin de partie, mais Toronto, emmené par Kyle Lowry (30 points) et DeMar DeRozan (23), a tenu bon.

Les Blazers enchaînent

Avec son bilan de 51 victoires pour 14 défaites, Houston aurait pu être délogé de la première place de la Conférence Ouest par Golden State. Mais les Warriors sont passés à côté de leur match contre Portland, s'inclinant 125-108.

Sans Stephen Curry, qui, blessé à la cheville droite depuis jeudi, manquera aussi le déplacement à Minneapolis dimanche, les champions en titre n'ont pas pesé lourd face aux Trail Blazers de Damian Lillard, euphoriques depuis plusieurs matches.

Damian Lillard to ESPN after his Portland Trail Blazers defeated the Golden State Warriors, 125-108: "We're the real deal."