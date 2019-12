Tommy Wingels suspendu deux matches

Le juge unique de la National League a infligé deux matches de suspension contre le Genevois Tommy Wingels pour son check contre le Lausannois Joël Vermin. L'homme de loi a ainsi désavoué le PSO, le "délégué à la sécurité des joueurs" qui dans le même rapport considère la charge de l'attaquant des Aigles comme "légale": "épaule en premier et non-dirigée contre la tête".

Dans son rapport, le juge unique reconnaît d'abord plusieurs arguments avancés par le PSO qui tendent à considérer cette l'intervention comme correcte. En vrac, Joël Vermin "a vu arriver Wingels et n'aurait pas dû se retrouver dans une position vulnérable", le Genevois "n'a pas visé la tête" et "l'arbitre n'a pas considéré qu'il y avait faute". Il détermine cependant que la charge a touché Vermin "à la mâchoire" et qu'il s'agit donc "d'une charge à la tête non-intentionnelle".

Le règlement prévoit une sanction de un à deux matches de suspension pour ce type d'infraction. Or l'attaquant des Aigles paie un précédent: une charge similaire le 18 mars 2019; ce qui explique le deuxième match de suspension. Sauf recours, Tommy Wingels ne griffera donc pas la glace lundi soir à Langnau.

M.A.