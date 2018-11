Tolossa Chengere passe en coup de bise à Onex

Malgré son âge vénérable, elle est dans l’air du temps. Un petit coup de bise et la voilà qui repart pour un tour, radieuse malgré la grisaille de l’automne. Samedi, la 46e Trans’Onésienne a été fidèle à elle-même. Il ne manquait que Thomas Huwiler, son habituel porte-flambeau, pour monter sur la plus haute marche du podium. Mais elle n’était pas dépeuplée pour autant: avec 1792 coureurs inscrits, elle a même battu son record de participation.

Comme la doyenne des courses genevoises, Tolossa Chengere a toujours bon pied, bon œil. Après quelques saisons de vaches maigres, le vétéran éthiopien de Berne (36 ans) appuie à nouveau sur l’accélérateur. Certes, un genou lui fait toujours des misères. Alors, par prudence de vieux singe, il a préféré éviter le tourniquet de Bulle – et l’irrésistible domination de Julien Wanders – pour s’aligner à Onex dans les zigzags de ses chemins boisés, là où ça bouchonne parfois. Car la Trans’Onésienne est d’abord une épreuve populaire, qui inspire et fait transpirer. Venu en visiteur, Thierry Apothéloz, le conseiller d’État chargé des Sports, en a fait l’éloge. Trois jours plus tôt, il avait assisté avec passion au match de Coupe d’Europe des volleyeurs de Chênois. «Ah! ce dernier ballon au plafond!»

Pour s’imposer devant l’Annemassien Kidane Somon et les Genevois Simon Senn et Alexandre Roch, Tolossa Chengere n’a pas eu à forcer son talent. Ce qui ne veut pas dire qu’il a lambiné en route (35’09 pour les 10,9 km du parcours). Désormais coaché par Tesfaye Eticha, il est encore en rodage avant l’Escalade, qu’il a remportée il y a onze ans, et en préparation foncière avant son retour sur le marathon, sans doute en mars à Barcelone. Chez les dames, la victoire a souri à Elodie Tercier, une athlète plutôt connue pour ses qualités de traileuse. La preuve que la Trans’Onésienne n’est pas une course de tout repos. «Horrible», s’exclame Swann Oberson, l’ancienne nageuse de fond. Mais comme pour beaucoup de participants, la grimace de l’arrivée est une marque d’accomplissement et de bonheur intérieur! (TDG)