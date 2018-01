Timo Meier s'offre un premier doublé

Timo Meier et San Jose, battus le 1er janvier par Dallas, se sont bien repris en allant corriger 4-1 le Canadien à Montréal, mardi en NHL. L'attaquant appenzellois a profité de son passage dans le mythique Centre Bell pour s'offrir un premier doublé dans la Ligue ainsi que la deuxième étoile du match.

Portés par un Aaron Dell intransigeant dans ses buts (30 parades), les Sharks ont pris l'avantage, comme bien souvent, par un Joe Thornton plutôt chanceux sur l'action. L'ancienne star du HC Davos en est désormais à 1418 points en carrière, soit le 17e meilleur total de l'histoire à égalité avec Adam Oates.

Timo Meier a pour sa part inscrit les deux derniers buts de San Jose, dont le troisième, en power-play, qui vaut le coup d'oeil par sa construction collective. L'Appenzellois s'était déjà montré décisif contre Calgary lors du dernier match de 2017 en marquant également. Avec désormais douze points (huit buts) à son compteur, le jeune attaquant peut faire valoir un bilan qui se défend.

Les autres Suisses à terre

Si la soirée a été belle pour Meier, les autres Suisses en lice mardi ont tous déchanté. A commencer par Nico Hischier, qui était à quelques centimètres d'être l'homme décisif de New Jersey contre St-Louis. Mais Carten Hutton, le portier des Blues auteur d'une des plus belles parades de l'année, a fait le malheur des Devils, battus 3-2 dans la prolongation sur un but de Vladimir Tarasenko.

Nico Hischier, auteur de son huitième but de la saison et de son vingt-cinquième point (il a égalisé à 1-1), a eu un puck de match dans l'overtime. Parti en rupture, le Valaisan s'est présenté seul face au gardien adverse et a ajusté le... poteau. Premier sur le rebond, Marcus Johansson a armé un tir dans la cage presque vide. Sauf que Hutton, de la jambière gauche, a réalisé l'incroyable.

Mauvaise soirée aussi pour Kevin Fiala et Roman Josi, battus 3-0 avec Nashville chez des Vegas Golden Khights toujours privés du blessé Luca Sbisa. Denis Malgin n'a pas eu plus de réussite, les Florida Panthers ayant été balayées 5-1 par le Minnesota du toujours absent Nino Niederreiter. (si/nxp)