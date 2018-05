Tilt vire en tête et fait bonne garde aux Mondiaux de Riva

Ils sont jeunes mais ils apprennent vite. Alors quand le maître dit qu’on ne s’emballe pas, on ne s’emballe pas. Au sein de l’équipe Tilt, un homme a été placé pour jouer un rôle clé. Son nom? Glenn Ashby. L’Australien est un marin hors-pair. En Italie, sur les bords du lac de Garde, on dit des sportifs de cette trempe qu’il sont fuoriclasse. Ashby, c’est une Coupe de l’America remportée aux Bermudes avec Team New Zealand. L’homme qui jouait du joystick pour régler les foils juste derrière les cyclistes kiwis, c’était lui. le régatier qui a gagné une dizaine de titre de champion du monde de Class A, un petit catamaran ultra léger et ultra puissant qui se mène en solo, c’est encore lui.

Alex Schneiter, le patron de l’équipe Tilt avait eu fin nez en 2017 lorsqu’il avait, déjà, fait venir l’Australien pour une série de régates et d’entraînements à bord du GC32. Son expérience, sa science de la course et son calme avaient déjà placé sur orbite le jeune équipage lémanique qui préparait alors la Youth America’s Cup aux Bermudes. Avec une troisième place dans cette Cup des moins de 24 ans, Tilt avait déjà porté haut les couleur de la Suisse sur le plan international. Il pourrait à nouveau en être de même à Riva, théâtre somptueux du premier championnat du monde des GC32.

Devant tous les meilleurs

Pour aborder cette échéance qui réunit tous les meilleurs spécialistes mondiaux de ces catamarans volants (Franck Cammas, Adam Minoprio, Kris Draper, Phil Robertson, Ernesto Bertarelli, Leigh McMillan) Tilt à une nouvelle fois fait appel à Glenn Ashby. Après trois jours de compétitions, il est déjà possible de tirer un premier bilan qui restera, quoi qu’il arrive dimanche, extrêmement positif. L’équipe Genevois vire en tête après douze manches disputées au pieds des falaise de granit qui plongent dans le lac de Garde. Superbement barré par Sébastien Schneiter, le GC 32 rouge et blanc, avec 45 points, a fait le vide . Seuls les Danois de SAP (47 pts) s’accrochent à deux petits point de l’équipe suisse. Plus loin, Oman Air (3e avec 61pts) et Alinghi (4e avec 62 pts) ont sans aucun doute laissé trop de plumes ce samedi.

Vers une finale

«On se dirige vers une véritable finale, se réjouit Sébastien Schneiter. Mais nous ne nous mettons aucune pression. Franchement, en arrivant ici, nous avion pour seul objectif de performer. On pouvait espérer un podium, c’est sûr. Mais là, avec cette 1re place provisoire, nous sommes déjà au-delà de ce que l’on pouvait attendre.» Pour mieux mesurer l’exploit réalisé par Tilt, il faut souligner que contrairement à la majorité des autres équipes qui est engagée sur l’un des deux circuits internationaux, ce championnat du monde sera la seule régate en GC32 pour Tilt.

«Pour nous, c’est un one-shot, dit Lucien Cujean, régleur de foils et par ailleurs équipier de Seb Schneiter sur le circuit olympique de 49er. Nous sommes venus sans pression pour participer à ce bel évènement. Nous avons juste passé six jours ensemble, dans cette configuration d’équipage, à nous entraîner sur ce plan d’eau fabuleux. C’est donc plutôt une belle satisfaction constater que nous sommes aussi performants.»

La réussite de Tilt, c’est aussi une question d’équilibre. A la fougue de la jeunesse s’oppose la sagesse et la tranquillité de Glenn Ashby. «Lors de la première journée d’entraînement, il a tout de suite compris le problème, sourit Sébastien Schneiter. Il nous a dit qu’on parlait beaucoup trop! Depuis, nous essayons donc de communiquer moins mais de façon plus efficace. Et apparemment ça fonctionne plutôt bien»

L'apport de Glenn Ashby

Avec son vécu, l’Australien amène une vraie sérénité. Dans le mauvais moments, comme lors de la première journée à l’issue de laquelle Tilt pointait à la 11e place, il positive. Et dans les bons moments, comme lors de ces journées 2 et 3 où l’équipe a enchaîné les victoires et les podiums, il éteint tout départ d’euphorie. «C’est ça que j’aime le plus chez lui, glisse le placide Bryan Mettraux, l’un des cinq hommes du bord, il ne fait pas la révolution sur le bateau mais il agit par petite touches.»

Il fallait ensuite que les élèves apprennent vite pour que la méthode fasse mouche. (nxp)