Thomas Lüthi: une position de plus en plus intenable

Un tiers de la saison a déjà été avalé et il convient d'analyser froidement la situation: il n'y a guère que deux pilotes qui n'ont pas encore inscrit de point cette année et l'un d'eux est Thomas Lüthi. Le Bernois, qui débute au plus haut niveau malgré ses 31 ans, aura bien de la peine à rester en MotoGP.

Lüthi est donc actuellement le cancre des paddocks, partageant après six courses le bonnet d'âne de la classe-reine avec le Belge Xavier Simeon. Bien sûr, le Bernois découvre l'exigence des MotoGP. Bien sûr, il doit le faire sans disposer d'une machine capable de lutter pour la gagne.

Mais le constat est implacable devant la comparaison: son coéquipier Franco Morbidelli - rookie lui aussi et chevauchant la même moto - affiche 17 points à son compteur. Et on pense à l'Italien pour la saison prochaine dans l'écurie du maître de la catégorie Marc Marquez.

Pressurisé

«Je ressens une pression qui vient de l'extérieur, en plus de celle que je me mets à moi-même», avoue Lüthi à l'ats, au sortir de son élimination au Grand Prix d'Italie. L'Emmentalois savait qu'il aurait besoin de temps pour s'habituer à sa Honda et au pilotage en MotoGP, mais il savait aussi qu'il ne serait pas non plus ménagé ad vitam aeternam. «Je ne veux pas en dire plus sur le sujet pour le moment», coupe-t-il alors, tandis qu'on se demande de quoi sera fait son avenir immédiat.

Le Bernois n'a de toute façon pas d'autres options que de regarder de l'avant et débloquer enfin son compteur le plus rapidement possible, dans l'idéal au Grand Prix de Catalogne dans deux semaines. Car les tractations vont déjà bon train et le plateau 2019 devrait être connu en juillet déjà.

Lüthi peut ainsi regretter les querelles internes à son équipe qui ont conduit au licenciement du Teamchef Michael Bartholémy et qui ont poussé le Team Marc VDS à renoncer aux essais prévus mi-mai sur la piste de Montmeló... Ca n'aurait pas été du luxe pour le Suisse ! Qui ne s'en cache pas: «Les tests à Barcelone auraient été une bonne chose pour moi.»

Pas de résultat, équipe instable à l'interne, contrat d'une seule année: difficile d'envisager une suite positive pour Thomas Lüthi. Qui sera peut-être contraint de redescendre en Moto2 pour autant, bien sûr, qu'il y trouve un guidon. (si/nxp)