Tennys Sandgren, le coupeur de têtes

Tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour, Tennys Sandgren s'est offert un deuxième membre du top 10 à Melbourne! L'Américain (ATP 97) s'est qualifié 6-2 4-6 7-6 (7/4) 6-7 (7/9) 6-3 pour les quarts de finale de l'Open d'Australie aux dépens de l'Autrichien Dominic Thiem (no 5).

Tennys Sandgren, qui a eu besoin de près de quatre heures pour l'emporter, affrontera au prochain tour le vainqueur de la rencontre opposant le Serbe Novak Djokovic au Sud-Coréen Hyeon Chung. Pour rappel, l'Américain est placé dans la deuxième moitié du tableau de l'Open d'Australie, celle où figure également Roger Federer, studieux vainqueur plus tôt contre le Hongrois Marton Fucsovics (6-4 7-6 6-2).

L'Américain avait battu Stan Wawrinka en trois sets (6-1 6-2 6-4) jeudi dernier. Il a ensuite pris la mesure de l'Allemand Maximilian Marterer (5-7 6-3 7-5 7-6).

