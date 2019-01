Tanguy Nef a rempli les critères pour Åre

Holdener sur le podium

L’indomptable Mikaela Shiffrin a fêté son premier succès de l’année lors du slalom de Zagreb, samedi. Elle a devancé ses grandes rivales, la Slovaque Petra Vlhova (qui l’avait battue lors du City Event d’Oslo le 1er janvier) et la Schwytzoise Wendy Holdener.



Même sans donner sa meilleure impression sur la neige croate, la double tenante du grand Globe de cristal a décroché sa 52e victoire en Coupe du monde, la 37e en slalom (un record).



Partie avec le dossard No 1, Wendy Holdener a bien tenu le choc, puisqu’elle figurait en deuxième position au terme du premier tracé, avant de perdre un rang sur le deuxième parcours.



Derrière, les écarts ont été extrêmes, la faute au double parcours de plus d’une minute qui n’a laissé aucune chance aux concurrentes de l’ogresse américaine de 23 ans. Quatrième, la Suédoise Frida Hansdotter a ainsi concédé 2’’97!



Côté helvétique, Michelle Gisin a réussi un retour plus qu’honorable sur le cirque blanc (7e à 4’’02). L’Obwaldienne de 25 ans, qui s’était octroyé une pause après la terrible chute de son frère Marc à Val Gardena, a grappillé deux places lors de la deuxième manche. On retiendra aussi la belle performance de la Haut-Valaisanne Elena Stoffel, qui a décroché de précieux points (18e à 6’’59) alors qu’elle s’était élancée avec le dossard 56. S.CO