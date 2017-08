Tanguy Nef a des rêves et des ambitions bien ancrés en tête

L'exercice l’intimide un peu. Poser en combinaison de ski à quelques encablures du Jet d’eau, sous le nez des touristes en goguette le jour le plus chaud de l’année, a, il est vrai, quelque chose de particulier. Le skieur alpin Tanguy Nef (20 ans) en a fait l’expérience avec le sourire, tout en concédant cependant qu’il ne répéterait pas l’exercice tous les jours. En revanche, pour ce qui est de dribbler les portes et de dompter les piquets, le Genevois n’a pas froid aux yeux et il en redemande. Et il se montre presque aussi à l’aise en interview! Avec son discours clair et lucide, il dissèque tous les sujets et prend un malin plaisir à parler. Même en période estivale, au moment où les glaciers (pas ceux des sorbets) l’attendent, le membre du cadre C de Swiss-Ski ne rechigne pas à donner un peu de son temps pour s’épancher sur son futur, qu’il espère riche en émotions. Dans son viseur se fixe une participation aux JO, son rêve de gosse. S’il espère le faire en 2022, il ne cache pas néanmoins «garder une fenêtre ouverte pour 2018». Utopie? Pas forcément.

«L’été, parfois, c’est usant…»

A l’heure où Genève allie trempette et bronzette, Tanguy Nef se donne en tout cas les moyens de ses songes et de ses ambitions. En marge des plages et des bords du Léman. Quitte à ce que son plan de carrière aille plus vite que la musique. A la mi-juin, il s’était déjà «envoyé» plusieurs heures de ski, sur les hauteurs italiennes notamment. Rebelote au mois de juillet, en camps, tout en misant sur un premier bloc de préparation physique. Mais pas à la sauce américaine, qu’il a découverte tout au long de l’hiver dernier, passé dans une université du New Hampshire! «Là-bas, je suis vraiment tombé dans le cliché type avec une grosse salle de fitness, de la musique qui «pumpe» et un coach plus large que grand, se marre-t-il. Le gars vient du football américain, il ne connaît rien au ski, mais il sait comment te faire prendre de la masse musculaire. Je suis monté en force et en puissance, mais la préparation hors saison, à laquelle je m’attelle en ce moment, est différente.»

Le Genevois ne soulève donc pas des tonnes de fonte durant l’été. Il préfère suer en pratiquant d’autres sports, parfois en gravissant des montagnes au lieu de les dévaler. «L’alpinisme, la marche ou encore le beach-volley sont des activités que j’aime pratiquer, reprend-il. Je le fais quotidiennement. Cela permet un bon «rappel» musculaire. Je dois bosser mon endurance tout en gardant le même niveau de force. Je prépare notamment une partie de mon planning avec Philippe Marchand, l’un des physios de l’Hôpital de La Tour.»

Reste que s’il demeure plus ou moins fidèle à un programme lui ayant réussi ces dernières années, Tanguy doit davantage mettre les bouchées doubles sur le ski cet été, car à son retour aux Etats-Unis, à la fin du mois d’août, il devra passer onze semaines loin des lattes. «Je vais faire marcher mon cerveau à la place», plaisante-t-il en évoquant ses études en économie et en informatique, qui occuperont la majeure partie de son temps. Mais ses bras et ses jambes ne vont pas s’arrêter de tourner pour autant. C’est là, surtout, qu’il devra préserver son corps d’athlète. Pour que, l’hiver venu, tout ne soit que plaisir. «La préparation estivale, parfois, c’est usant, reconnaît le skieur. Il s’agit d’une période difficile avec tout le processus pour arriver tôt le matin en haut des pistes. Tu skies toute la journée, puis tu fais de la condition physique le soir, tu prends ensuite soin du matériel et tu repars le lendemain. Ça paraît interminable, mais c’est lorsque tu te retrouves en compétition que tu comprends pourquoi tu fais cela. Tout n’est que plaisir une fois en course.»

L’exemple de Sotchi

Et il sait de quoi il parle, Tanguy Nef! Cela fait en effet près de dix ans qu’il sacrifie tout ou partie de ses étés pour franchir des caps une fois en plein hiver. L’exercice à venir doit lui permettre de faire un pas de plus en avant, de se rapprocher de la Coupe du monde. Brillant la saison dernière au point de se positionner parmi les sept meilleurs skieurs du circuit Nor-Am (l’équivalent nord-américain de la Coupe d’Europe) dans les disciplines techniques et de participer aux Mondiaux juniors d’Åre, le Genevois va à présent bénéficier de meilleurs dossards. De quoi exposer davantage son potentiel. Et percer plus vite qu’espéré? «Je veux avant tout poursuivre sur ma lancée, répond-il. Mais il est vrai que tout peut arriver dans le ski. Imaginez que je signe un ou deux très bons résultats dès le début de la saison. Qui sait ce qui pourrait se passer?»

La question n’est pas innocente. Tanguy Nef sait bien que pour Sotchi 2014, Swiss-Ski avait retenu un skieur (Ramon Zenhäusern) n’ayant pas rempli les critères de qualification pour les JO. Il sait aussi que sa marge est infime, mais il ne s’interdit pas d’y croire. Un peu, au moins. Et si le miracle n’intervient pas d’ici à février prochain, il repartira sur les glaciers les quatre prochains étés. Cela ne l’effraie pas.

Pas sûr en revanche qu’il daignera à nouveau poser en combinaison par temps de canicule!

(TDG)