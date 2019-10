Tadesse Abraham booste les 20 km de Genève

C'est la surprise du chef, la «cerise sur le gâteau», selon Benjamin Chandelier, le patron d’OC Sport et des 20 km de Genève. C’est dans sa ville d’adoption que Tadesse Abraham fera dimanche sa grande rentrée helvétique, trois semaines après le marathon des Mondiaux de Doha et sa brillante 9e place. Un simple coup de fil a scellé ce mardi son engagement, encore imprévisible il y a une semaine. «Il fallait trouver la bonne fenêtre, elle s’est ouverte au bon moment. C’est une vraie aubaine», se félicite l’organisateur. La jeune épreuve y gagne un supplément de notoriété, le coureur suisse s’offre le plaisir rare de «courir à la maison». D’accord, Tade ne s’alignera pas pour des nèfles. Mais parce que c’est son job et son habitude, il le fera à fond.

Après quelques jours de pause en famille et une reprise en douceur, aura-t-il la force de venir taquiner le record du parcours (60’42), lui qui, pour la première fois de sa carrière, a disputé et terminé trois marathons internationaux en une année? «J’ai bien récupéré, mes jambes ont déjà tout oublié», répond-il en riant. «Pour le chrono, on verra», ajoute-t-il, plus évasif.

Opposé à plusieurs adversaires de talent, dont l’Éthiopien Wodajo Alemayehu et l’Érythréen Felfele Tesfay, il n’aura pas course gagnée d’avance. C’est tant mieux pour le spectacle, un an après le cavalier seul d’Eyob Habtesilasse, vainqueur de la 2e édition avec huit minutes d’avance sur son dauphin.

Tokyo oui, pas Sapporo

Si le corps de Tade n’est pas courbaturé, qu’en est-il de ses bleus à l’âme, séquelles possibles de son illusoire chasse au record d’Europe à Dubaï ou de ses vains espoirs de podium à Doha? «Franchement, je n’éprouve aucune frustration, rétorque-t-il. Aux Mondiaux, tout le monde voulait gagner! Bien sûr, j’espérais mieux, mais il faut savoir être raisonnable, accepter les lois du sport. Un record ne se programme pas, une médaille ne s’achète pas comme un collier dans un magasin.»

Au printemps, son superchrono de Vienne ( 2 h 07’24 ), dans une épreuve de «rattrapage», l’avait pleinement rassuré. «Il a surtout confirmé mon feeling à l’entraînement. Le travail que l’on fait n’est jamais perdu. Aujourd’hui encore, je sais ce que je vaux et je sais que ce que je veux est toujours possible», dit-il, l’esprit déjà tourné vers les JO de Tokyo. En août prochain, il aura 38 ans et il s’en fiche. «Je ne compte pas!» Ce qui le perturbe plus, c’est le probable déménagement du marathon olympique à Sapporo. Il y fera pourtant moins chaud? «Si cela se fait, c’est regrettable. On sera tout seul là-bas, loin de la fièvre olympique», se désole le diplômé des Jeux de Rio (7e).

En attendant, c’est peut-être la pluie qui l’accompagnera dimanche sur ce parcours inédit pour lui. «Qu’importe, j’aime courir à Genève», répète-t-il. Et encore plus sur les pavés de l’Escalade, qu’il foulera pour la seizième fois le 1er décembre prochain. Et le Marathon de Genève? «Je compte bien y participer en 2021», répond le recordman suisse. Là aussi, un simple coup de fil suffira.