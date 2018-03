Svindal plus vite que Feuz avant la descente finale

Beat Feuz a concédé 1''51 à Aksel Lund Svindal, son unique rival dans la lutte pour le globe de cristal de la spécialité, lors de l'unique entraînement en vue de la descente des finales de Coupe du monde à Are. Le Bernois a signé le 17e temps.

Sacré champion du monde de la spécialité à Are en 2007, Aksel Lund Svindal a remporté cet unique essai chronométré, disputé sur un tracé raccourci en raison du brouillard. Le Norvégien accuse un retard de 60 unités sur Beat Feuz avant l'ultime descente de l'hiver, prévue mercredi à 10h30.

Le grand duel pour le globe de descente!

Demain départ à 10h25 sur @RadioTeleSuisse. Feuz dossard 7 et Svindal dossard 9! #RTSsport — John Nicolet (@J_Nicolet) 13 mars 2018

L'Autrichien Vincent Kriechmayr a terminé 2e de cet entraînement, à 0''32 du champion olympique 2018 de la discipline-reine. Beat Feuz n'a, comme à son habitude à l'entraînement, pas pris le moindre risque. Le double médaillé des JO de Pyeongchang (argent en super-G, bronze en descente) a même manqué une porte. Une 6e place lui suffira pour soulever le globe mercredi.

Le meilleur Suisse de cet entraînement fut le Zurichois Gilles Roulin, 13e à 1''26 de Svindal. Mauro Caviezel s'est classé 18e, le champion du monde junior Marco Odermatt 21e et Marc Gisin 23e.

Jasmine Flury 4e

Jasmine Flury a quant à elle été la meilleure Suissesse chez les dames, qui disputaient également leur unique entraînement de descente mardi en Suède. La Grisonne a signé le 4e temps, à une demi-seconde d'Alice McKennis.

L'Américaine a précédé de 0''23 la Tchèque Ester Ledecka, la surprenante championne olympique du super-G à Pyeongchang. Trois filles restent en lice pour le globe de la descente: Sofia Goggia, Lindsey Vonn et Tina Weirather. La vedette américaine a été la plus rapide de ce trio avec le 5e chrono. La Schwytzoise Wendy Holdener a pour sa part réussi le 10e temps, à égalité avec Tina Weirather, et Lara Gut le 18e.

