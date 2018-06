Surprise dans la liste de la Mannschaft!

Manuel Neuer sera le gardien titulaire de l'Allemagne au Mondial en Russie, malgré huit mois d'absence pour blessure, a annoncé lundi matin le sélectionneur des champions du monde Joachim Löw, qui a écarté de sa liste le jeune attaquant de Manchester City Leroy Sane.

Le portier munichois de 32 ans a livré une bonne performance samedi soir en amical contre l'Autriche (défaite 2-1), pour son premier match depuis septembre. Il relègue sur le banc Marc-André Ter Stegen (Barcelone). Kevin Trapp (Paris SG) est retenu comme 3e gardien. Bernd Leno, le gardien de Leverkusen qui semblait en position de prendre la place de troisième gardien, a été finalement écarté du groupe de 27 joueurs qui avait débuté le stage de préparation en Italie du Nord.

Outre Leroy Sane et Bernd Leno, Joachim Löw a également écarté le défenseur Jonathan Tah (Leverkusen) et l'attaquant Nils Petersen (Fribourg). Le choix de ne pas retenir Leroy Sane est une surprise relative, le jeune attaquant ayant réussi une belle saison avec son club en Premier League anglaise.

33 - @LeroySane19 was involved in 33 goals in competitive games 2017-18 (14 goals, 19 assists) - more than any other German player in the big 5 European leagues. Insane. pic.twitter.com/vjcEvGz3Px