En direct le slalom de Bormio

Ski alpin L'Italien a devancé les Norvégiens Aksel Lund Svindal et Kjetil Jansrud, jeudi, lors de la descente de Bormio. Beat Feuz a fini au pied du podium. Plus...

Ski alpin Chutes de neige et brouillard ont contraint les organisateurs de la course prévue jeudi à annuler le dernier entraînement mercredi. Plus...