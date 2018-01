Suivez en images l'entrée en lice de Rafael Nadal

Rafael Nadal est opposé dès 9 heures ce matin au Dominicain Victor Estrella Burgos pour son premier tour à l'Open d'Australie. Le gaucher majorquin, toujours numéro 1 mondial, a dû renoncer à son tournoi de rentrée à Brisbane à cause d'une douleur persistante au genou, la même qui l'avait contraint à l'abandon pendant le Masters en novembre. On attend donc impatiemment de voir si l'Espagnol a laissé ses soucis de santé derrière lui.

23 minutes! ???????????? @RafaelNadal takes the first set 6-1 against Estrella Burgos. #AusOpen pic.twitter.com/NUNNGeX5Bm

???? Stop what you're doing ????



Our 2017 finalist, @RafaelNadal returns to Rod Laver Arena, this time as World No.1.#AusOpen pic.twitter.com/ZY7wuDOnwV