Succès sans histoire des Lions de Genève face à SAM Massagno

Vainqueur 80-77 lors de sa dernière visite au Pommier au début de février, SAM Massagno s’est incliné samedi après-midi sans rémission face aux Lions de Genève: le leader s’est imposé 84-61, en toute décontraction et sans le moindre souci, devant une médiocre assistance (630 spectateurs). La «faute» sans doute à un temps radieux incitant à d’autres activités et à un horaire inhabituel (16 h) en raison de la soirée de gala du club genevois prévue en soirée à Palexpo… Entre les deux rencontres, une différence de taille est venue redessiner les forces en présence: l’absence chez les visiteurs de Jules Aw, meilleur rebondeur et joueur le plus efficient de la saison régulière, outre une cinquième place au classement des marqueurs. Sans le Sénégalais, blessé à un mollet, les Tessinois – dominés à la fin de janvier par les hommes de Vedran Bosnic en finale de la Coupe de la Ligue – ne pouvaient raisonnablement espérer rivaliser au Pommier. «L’absence de Jules, et de deux joueurs suisses de surcroît, c’était le pire qui pouvait nous arriver. On a essayé, mais on savait que ce serait dur…», confiait Randon Grüninger, qui portait le maillot genevois lors des deux dernières saisons. «Il leur manquait un joueur majeur, un atout dans la raquette, cela nous a bien aidés», ajoutait Arnaud Cotture, très présent pour sa part sous les paniers. «On a très bien mis à profit le fait que Massagno était privé de Aw», confirmait le coach. Les Tessinois ont tenu le choc un peu plus d’un quart-temps (23-22 après 12 minutes), grâce notamment à un Slobodan Miljanic (19 points avant la pause!) en feu. «On l’a trop laissé se mettre en confiance», regrettait Cotture. Un coup d’accélérateur (35-24 à la 16e) et la décision était toutefois tombée. L’écart atteindra les vingt points (56-36) à la 24e, un avantage que les Genevois maintiendront sans difficulté jusqu’au bout, pour fêter un succès jamais contesté. «Nous avons mis beaucoup d’intensité en défense et ils ont fini par exploser», constatait à juste titre Arnaud Cotture. Un banc une nouvelle fois déterminant (37 pts à 16) et l’apport remarqué de quelques éléments en verve ont fait le reste: Roberto Kovac (19 pts, trois tirs primés dans les quatre premières minutes!) et un Terry Smith – bien des clubs le souhaiteraient dans leur cinq de base! – qui a fait valoir son dynamisme ont compensé la discrétion de Colter (1er pt à la 20e…) ou Mladjan. À souligner également l’excellente entrée dans le quatrième quart de Brunelle Tutonda, rarement sollicité mais auteur de 8 points en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire… «Ce fut un bon match de notre part, chacun s’est donné à 100%. J’aime l’effort produit par mon équipe, au sein de laquelle tous ont apporté leur contribution. On peut dire que nous avons contrôlé le match de la première à la dernière minute», résumait un Vedran Bosnic manifestement séduit par la performance des siens. (nxp)