Stars malgré eux, les frères Hirsch se sont fait mal et plaisir

Samedi, aux Cherpines, le rugby n’a pas fait dans la dentelle. «Les joueurs se sont donné de grandes cartouches sur le carrelage», poétise Sébastien Dehouck, le nouvel entraîneur du RC Genève PL0. Le langage est fleuri, l’image d’Épinal déguisée en champ de bataille. Dans le respect de la tradition, il y a eu des horions, une haie d’honneur et des pintes de bière. Qui sait, on a peut-être assisté à la passation des pouvoirs entre le champion en titre et GC Zurich, solide vainqueur 42-17 d’un choc qui n’aurait pas allumé autant de passions si deux frangins ne s’étaient pas retrouvés pour la première fois de leur carrière l’un contre l’autre.

Ce duel, ils en parlaient depuis longtemps. Fratricide? Non, l’étymologie latine pousse trop au crime. Une empoignade virile et fraternelle, voilà ce que Gaëtan et Sylvain Hirsch attendaient de leur première confrontation, eux les enfants du RC Genève, devenus complices de jeu et internationaux suisses. Il y avait dans cette perspective la réminiscence de leurs bagarres juvéniles à Carouge. À l’époque, les garnements se chamaillaient joyeusement et c’est pour canaliser leur trop-plein d’énergie qu’on les a mis au rugby. «Sur le conseil d’un ami», se souvient François, le paternel, fier comme Artaban, ému comme sa femme, Corinne. Sur leur t-shirt, ils portaient la bannière des deux clubs. Mais leur cœur penchait plutôt pour Genève PLO, le club formateur.

Des parents fiers et émus

L’ami, c’est Philippe Racaud. Pour rien au monde il n’aurait manqué cet événement historique. Chantre de l’Ovalie, ce drôle de missionnaire «crevait les ballons de foot pour attirer les jeunes vers le rugby», comme il l’avoue en riant. «Les deux gamins étaient faits pour ça, poursuit-il. Ils avaient une telle fougue. Idem pour les parents, leur esprit de convivialité colle si bien aux valeurs de notre sport.» L’ancien international a vu grandir les galopins. Il s’est fondu dans l’émotion générale en assistant au duel épique de deux maîtres du jeu. «Ils ne se sont pas ménagés», sourit-il. Dire qu’il y a neuf mois, les frères Hirsch avaient conquis ensemble le titre national et que le week-end dernier, ils s’étaient imposés en Pologne sous le maillot de l’équipe de Suisse

C’est le transfert de Sylvain (27 ans) à Zurich qui a entraîné cet étonnant face-à-face. L’aîné, diplômé en science forensique et spécialiste en cybersécurité chez Credit Suisse, a toujours eu la bougeotte. Un an en Nouvelle-Zélande, au pays des All Blacks, et six mois à Dublin, le robinet de Guinness, ont forgé sa culture. Comment envisageait-il ce match dans le match? «En essayant de ne pas trop y penser. C’est Gaëtan qui l’a surtout fait mousser. Il a toujours été le petit qui voulait égaler le grand. Là, il voulait me mettre au défi. C’est un sacré bon joueur, très rapide. En fait, je ne voulais surtout pas que le match se résume à notre duel. Dans le rugby suisse, il n’y a pas de star.»

La veille du match, Gaëtan (24 ans), étudiant en physiothérapie, avait lui aussi cherché à calmer le jeu. «Bien sûr, on va se surveiller du coin de l’œil. Mais gare à ne pas tomber dans le piège. Faire du frangin une obsession, ce serait déjouer.» Mais dans le vif du sujet, difficile de ne pas céder à la tentation. Une blessure l’avait privé du match aller, il était chaud bouillant. «Avant le coup d’envoi, on s’est dit que ce serait dommage de ne pas se croiser. Alors, on s’est retrouvé plusieurs fois au carrefour et on s’est poussoté vigoureusement!»

«J'ai failli chialer»

C’est une interprétation personnelle. En face, Sylvain, le vainqueur au grand cœur, a encaissé le coup en «voyant les étoiles». «Gaëtan n’y a pas été de main morte. Une fois, il m’est rentré dedans et ça m’a fait bigrement mal. Mais c’était bonnard, On aurait pu jouer sans se voir, mais cela aurait été frustrant. Là, on s’est fait plaisir. Franchement, je ne pensais pas que ce serait un choc aussi émotionnel. Dans les vestiaires, j’ai failli chialer.» Oui, le rugby est bien un sport de voyous joué par des gentlemen.

«Pendant le match, on est des adversaires et on ne se fait aucun cadeau. Avant et après, on est des potes et tout se finit par une grosse bringue. Là, je n’ai pas envie de me changer, j’aimerais retourner sur le terrain même si je suis cassé. Zurich était le plus fort mais j’espère bien qu’il y aura une revanche», confie Gaëtan, le beau perdant. (TDG)