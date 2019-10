Stan Wawrinka renonce à Shanghai

Déjà forfait pour les tournois de Saint-Pétersbourg (mi-septembre) et de Tokyo, cette semaine, Stan Wawrinka s’est également retiré du tableau du Masters 1000 de Shanghai, qui commence le week-end prochain, a-t-on appris mardi. Le Vaudois de 34 ans, qui souffre toujours d’un mal qu’il n’a pas spécifié – une blessure à un pied, selon certaines sources – n’a plus rejoué depuis son quart de finale au dernier US Open. Il est toutefois pour l’heure toujours inscrit au tournoi d’Anvers (Bel), du 16 au 22 octobre.

Wawrinka, qui était sorti dès le premier tour à Shanghai l’an dernier, a provoqué un buzz cette semaine grâce à des vidéos le montrant en train de prendre du bon temps dans un établissement monégasque avec l’ancien footballeur Marcel Desailly.