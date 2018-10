Stan Wawrinka contraint de déclarer forfait. Vivement 2019!

En plus de tout le reste, Stan Wawrinka et Roger Federer partagent désormais une histoire de dos bloqué. Quatre ans après cette demi-finale du Masters qui avait crispé la Suisse entière, ce sont les lombaires de Stan Wawrinka qui se sont figées dimanche à Bâle aux confins d’une séance d’entraînement en commun sur le central des Swiss Indoors. «Je me sentais un peu mieux au réveil mais, ce matin, j’ai dû arrêter après seulement vingt minutes, expliquait lundi le Vaudois. Après tout ce que j’ai vécu cette année, c’est plus sage de ne prendre aucun risque. Ma saison est terminée.» Elle restera celle d’une formidable reconquête.

Il y a pile un an, Stan Wawrinka en était encore à «réapprendre à courir». Le rappel est nécessaire pour apprécier une année 2018 qu’il bouclera aux alentours de la 70e place mondiale. «J’ai tellement travaillé pour revenir que c’est une grosse déception de ne pas rejouer à Bâle. Mais en même temps, l’opération m’a fait prendre du recul par rapport à mes envies et mes objectifs. Aujourd’hui, j’ai plus de facilité à regarder vers l’avant.»

Mission accomplie

Comment pourrait-il en être autrement? À la fin du premier trimestre (lire ci-contre), ses appuis hésitants faisaient douter une partie de la faculté et soupirer le vestiaire. Six mois plus tard, «Stanimal» part pourtant en vacances après des succès sur Dimitrov (2x), Nishikori, Kyrgios et Khachanov. Il a quitté le Centre Court puis le Ashe en vainqueur. Et sans doute qu’avec moins d’énergie laissée dans ses luttes intérieures, le Vaudois aurait forcé les portes d’une deuxième semaine à New York. «Mais si je regarde mes matches, il m’est impossible d’extraire une grosse frustration. Parce que je reviens toujours au même constat: la vitesse à laquelle j’ai retrouvé mon niveau est trop positive. Boucler la saison 60e ou 20e mondial ne change rien. Avec mon équipe, nous avions un objectif: pouvoir attaquer le travail d’entre-saison à 100% de mes capacités.» Mission accomplie. Ce ne sont donc pas ces deux semaines d’avance imprévues qui vont gâcher le plaisir de pouvoir se projeter sans douleur ni doute. «Je vais devoir adapter un tout petit peu le programme. Mais je me réjouis de faire une grosse préparation foncière; j’en ai besoin.» La suite? Doha, Melbourne puis la saison indoor en Europe; «avec Magnus» et «pour l’instant sans Coupe Davis».

Lundi à Bâle, Stan Wawrinka avait beau prendre congé, tout en lui semblait donner rendez-vous. «J’ai de grands objectifs pour 2019», a-t-il même glissé. Le monde est prévenu. Et cette fois, il n’y avait plus personne pour soupirer. (TDG)