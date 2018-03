Sion conserve son retard sur le Lausanne-Sport

Les Valaisans jouent mieux depuis que Maurizio Jacobacci a été nommé entraîneur, c'est la bonne nouvelle. L'autre signe encourageant est le nom du buteur du 1-0, dimanche à Tourbillon: un certain Pajtim Kasami. L'ancien banni et ex-capitaine a parfaitement conclu une jolie action initiée par Carlitos et Lenjani à la 31e.

Mais les Lucernois - invaincus sous les ordres de Gerardo Seoane - ont pu égaliser par Schürpf lors de la... 5e minute du temps additionnel de la première période.

Arbitre blessé

Pourquoi autant de rab ? Parce que la partie a dû être interrompue pendant près de dix minutes après la blessure de l'arbitre Sandro Scherrer, remplacé par Nicolas Jancevski.

Les Sédunois ont ensuite souvent souffert et peuvent, ainsi, se montrer plutôt satisfaits de ce nul. Il s'agissait d'obtenir un résultat positif avant de recevoir... le FC Thoune la semaine prochaine. Duel des cancres sous haute tension au programme en Valais !

Ecart entre YB et Bâle

Les Bernois ont porté leur avance sur le FC Bâle à quatorze points en tête du classement alors que la lanterne rouge valaisanne est revenue à trois longueurs de Thoune.

YB s'est imposé 4-2 à Lugano, non sans avoir été mené 1-0 dès la 5e minute et un contre conclu par Bottani. La puissante armada offensive bernoise s'est mise en branle et a inversé la tendance. Tout d'abord grâce à Nsame (10e) puis Assalé (30e). Schick et Bertone ont frappé en fin de partie alors que Lugano avait réduit l'écart à 3-2 par Janko à la 86e.

Un peu trompeur

Bien sûr, l'écart entre le leader et son dauphin est un peu trompeur, car Bâle a disputé deux matches de moins que les Young Boys. Reste que ces quatorze points, il faudra quand même les combler...

Le FCB a été privé samedi du Klassiker contre le FC Zurich en raison d'une coupure de courant qui a plongé le Parc Saint-Jacques dans le noir. Une enquête doit être menée pour définir les responsabilités, sachant que si le club rhénan est coupable de négligence, il pourrait être sanctionné, par exemple, d'une défaite par forfait. (si/nxp)