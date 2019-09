Simon Le Coultre se sent bien avec ce maillot grenat sur les épaules

C’est un peu le lot de tous les jeunes talentueux. Ils n’ont pas, pour l’instant, leur place dans la dream team du LHC. Depuis plusieurs saisons, la direction sportive du club vaudois construit une équipe qui doit, à terme, viser les sommets. «Une équipe très talentueuse et expérimentée», analyse Pat Emond, qui se réjouit d’être le premier coach à prendre place sur le banc de l’équipe adverse dans la Vaudoise aréna. Mais une équipe qui ne donne plus la moindre ouverture aux talents biberonnés du côté de Malley 1, 2 ou 3.0. Ce n’est donc pas un hasard si ce mardi soir, Simon Le Coultre pénétrera sur la glace avec un aigle sur le poitrail.

Le défenseur de 20 ans est l’une des nombreuses très bonnes surprises de ce début de saison. «Il est évident que je ne regrette pas du tout mon choix de m’engager avec Ge/Servette après mon expérience au Canada, sourit le Combier. C‘est essentiellement mon agent qui s’est occupé de ça l’automne dernier avec Chris McSorley. Il est vite apparu que pour un jeune, les perspectives étaient meilleures du côté de Genève, où un vrai projet sur le long terme est lancé.»

Mais qui est donc ce Simon Le Coultre qui patine dans la bonne direction depuis des années? Il a grandi à cinq minutes de la patinoire du Sentier, à la vallée de Joux. C’est dire qu’il n’a pas vraiment pu choisir. «Avec mon grand frère, qui a lui aussi joué à Lausanne, c’est presque naturellement que je me suis mis au hockey. À 13 ans, je suis parti de la maison pour rejoindre une classe de sport-études à Lausanne. Puis tout s’est précipité lorsque j’avais 16 ans et que j’ai été drafté en Ligue junior majeur du Québec. Depuis toujours j’ai été surclassé.»

Il n’a pas vraiment hésité à franchir le mur de l’Atlantique pour se développer au pays du hockey. «C’est le genre d’occasion qui ne se présente pas deux fois, dit-il. Et ces deux ans et demi passés là-bas ont été très riches à tous points de vue.» Si la première saison a été un peu compliquée, il est ensuite monté en puissance, devenant au passage un des piliers des Moncton Wildcats et aussi de l’équipe de Suisse M20. L’an dernier, aux Mondiaux, il avait brillé, laissant entrevoir un potentiel certain.

«Encore un peu chien fou»

Après une opération à une épaule, en janvier, il a ensuite parfaitement préparé son retour en Suisse. Pour mieux faire ses débuts en National League. «Cet été, on a tous travaillé très fort pour se faire une place dans l’équipe, raconte-t-il. Et ça a été positif car la concurrence est saine et nous pousse, chacun, à en faire plus. Le résultat, sur la glace, c’est que malgré encore quelques hésitations, on est assez solides. À la fin du mois d’août on a eu un gros meeting pour régler le jeu défensif, qui n’était pas en place, et depuis, ça va nettement mieux. Il faut aussi dire que l’on peut compter sur deux gardiens qui sont excellents, ça aide, c’est vrai.»

Depuis le coup d’envoi de la saison, le Combier comble son entraîneur. «Il est encore un peu chien fou, parfois, sourit Pat Emond. Mais ça, c’est inhérent à sa jeunesse. Il a besoin de mettre un peu de calme dans son jeu et on travaille là-dessus avec lui. Comme c’est un garçon intelligent, il comprend vite et apporte déjà des corrections.»

Bon patineur, solide, et doté d’un tir que l’on annonce surpuissant, Simon Le Coultre a le profil du défenseur moderne capable de porter le danger dans la zone de défense adverse.

Vendredi soir, il a même su saisir sa chance pour profiter d’une étonnante apathie de la défense d’Ambri. «C’est un joli premier but en National League, dit-il. Presque un but d’attaquant avec ce tir du revers, c’est vrai. J’ai bien sûr récupéré le puck, comme le veut la tradition. Il est encore dans le vestiaire mais je vais le ramener à la maison. Maintenant, j’espère que cette réussite va en appeler d’autres.»

À commencer par ce mardi soir puisque l’ancien junior du LHC va sans doute accumuler les minutes de jeu dans un contexte pourtant très particulier. «Avec l’absence de Tömmernes, on va lui offrir l’opportunité d’évoluer en supériorité numérique, dévoile Pat Emond. Les gens vont peut-être se demander ce que fait ce joueur dans les unités spéciales? Mais il a toutes les qualités pour créer de bonnes chances de but. Il est dans une tendance positive depuis plusieurs matches et on va en profiter en lui faisant confiance.» Un discours qui touche le jeune homme au cœur. «J’apprécie le fait qu’à Genève on donne vraiment sa chance à tout le monde».

Ici, c’est le lot de tous les jeunes talentueux.

Le Grand soir? «Ce n’est pas une première pour moi»

À Genève, beaucoup mieux qu’ailleurs, on sait bien que ce n’est pas tous les jours qu’on inaugure une patinoire. Dans la carrière d’un hockeyeur, c’est le genre de soirée qui compte et qui peut mettre les nerfs et les émotions à vif. Simon Le Coultre, lui, est du genre serein. Le contexte particulier de ces retrouvailles avec le LHC le laisse plutôt de glace. «Je n’ai rien contre Lausanne, dit-il. Mais cela restera un des clubs où je suis passé. Les années vécues là-bas ont été importantes, c’est vrai. Mais depuis que je suis parti, j’ai tout de même évolué pendant deux saisons et demie au Canada. Et je ne connais aucun joueur de l’équipe actuelle. Il n’y aura donc aucune animosité particulière.»

Et en ce qui concerne le «grand soir», cette inauguration de la Vaudoise aréna, là aussi, il ne se laisse pas démonter. «Ce n'est pas une première pour moi puisque j’ai déjà vécu ça à Moncton l’an passé. Je sais donc gérer ça. C’est un peu particulier dans l’approche de la rencontre car il y a une cérémonie qui rallonge l’avant-match. Il faut savoir ne pas se disperser.» Le Vaudois s’attend à une très belle soirée dans l’arène de 9600 places. «Je serai dans le camp de l’équipe visiteuse mais je me réjouis de l’ambiance, qui sera sans doute grandiose.» G.SZ