Sidney Crosby atteint la barre des 1100 points

Le match à trois points de Sidney Crosby a offert à Pittsburgh, double tenant du titre, la première place de la Metropolitan Division. Les Penguins se sont imposés 5-2 à Philadelphia.

Auteur de trois assists, Sidney Crosby a démontré une fois de plus combien il était à l'aise face aux Flyers. Son bilan contre Philadelphia est impressionnant: 91 points en 62 matches.

With his 3A tonight, Sidney Crosby becomes only the 4th active player to hit 1,100 points. pic.twitter.com/8jgF8qLgbA

Sa troisième passe décisive de la soirée pour le 4-2 de Conor Sheary lui a permis d'atteindre les seuil des 1100 points (404 buts/696 assists).

There it is!



With his third assist of the night, Sidney Crosby earns his 1??1??0??0??th career point! pic.twitter.com/aTIUtZi1HN