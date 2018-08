Servette fait preuve de suffisance, il peut se mordre les doigts

Dans les couloirs du Rheinpark, quinze minutes après l’issue de la rencontre, Alain Geiger bouillonne encore. Il bouillonne comme un entraîneur frustré d’avoir vu le Servette FC dominer en long et en large le FC Vaduz et repartir de la Principauté avec une tonne de regrets et aucun point dans ses bagages. «J’ai passé un savon aux joueurs parce qu’ils le méritaient, lâche d’entrée le Valaisan. Il fallait les secouer parce que c’est lamentable de perdre un match comme celui-là. Ce match, il était pour nous. Pour cela, il aurait fallu jouer avec moins de suffisance et être plus réaliste.»

Comment donner tort à l’entraîneur des Grenat? Au vu de la première mi-temps, le SFC aurait pu – et même dû – mener par deux ou trois buts d’écart. À partir de là, la physionomie de la partie aurait été totalement différente et l’affaire réglée avant même les 45 dernières minutes. La liste des occasions galvaudées par les visiteurs est longue comme un jour sans pain: cette tête de Chagas détournée du bout des doigts par Hirzel (9e minute), cette rupture à trois contre deux qui ne débouche que sur un corner suite à une indécision de Chagas (13e), ce même Chagas qui ne cadre pas son tir à la réception d’un corner (19e), le poteau extérieur touché par Miroslav Stevanovic (20e), l’envoi de Routis par-dessus les buts suite à une habile remise de Chagas (28e), le délicieux assist de ce même Routis pour Lang dont le tir aurait dû faire mouche (45e) ou encore la chance échue à Rouiller dans le temps additionnel sur un énième corner servettien. N’en jetez plus!

«Pas inquiétant»

Christopher Routis résume le problème: «On gagne à Aarau et à Chiasso en se créant très peu d’occasions et on perd à Wil après avoir tiré dix-huit fois et à Vaduz après avoir totalisé seize tirs. C’est paradoxal et très énervant. Le réalisme qu’on a eu lors des deux premiers matches, on ne l’a plus. En contrepartie, on se crée davantage d’occasions. À mes yeux, ce n’est donc pas inquiétant. Mais maintenant qu’on commence à avoir du beau jeu, il faut engranger des points.»

Le foot est souvent cruel et, dimanche, il l’a été au plus haut point pour Servette, piégé à la 70e minute sur l’une des très rares occasions du FC Vaduz, une occasion concrétisée par ce vieux renard des pelouses qu’est Tadic. «On rate une passe dans l’axe à mi-terrain. Dès que j’ai vu le contre partir, j’ai eu froid dans le dos… peste Alain Geiger. La semaine passée, on fait deux erreurs à Wil qui nous coûtent deux buts, et une troisième boulette ici qui décide de l’issue du match. C’est vraiment décevant.» D’autant plus décevant que le SFC a touché le poteau droit de Hirzel à la 90e minute sur un tir de Kastriot Imeri. Mais même avec un point, les visiteurs auraient été mal payés.

«C’est le genre de match qu’on ne perd qu’une fois par année… poursuit Geiger. Faire des points en Challenge League, c’est déjà suffisamment compliqué sans, en plus, en galvauder de la sorte.» Un avis corroboré par Routis: «Si on m’avait dit qu’on aurait six points après les quatre premiers matches joués à l’extérieur, j’aurais dit non. Six, ce n’est pas suffisant pour Servette.»

Reste à faire le boulot samedi prochain à Meilen pour le compte des 32es de finale de la Coupe de Suisse avant de retrouver la Praille le 24 août contre Winterthour.

Koro Koné pour doper l’attaque

L’affaire est quasiment faite. «Ce sera pour ce lundi ou mardi. En tout cas, c’est très chaud», glissait, dimanche, Alain Geiger au Rheinpark de Vaduz. La signature de Koro Koné n’est donc plus qu’une question d’heures et qu’une simple formalité. Âgé de 29 ans, l’attaquant ivoirien (1,78 m) a transité par le centre de formation de Grasshopper lors de la saison 2006-2007 avant de passer pro en 2009. De 2012 à 2015, il a porté le maillot de Dijon en Ligue 1 puis en Ligue 2, club avec lequel il a disputé 67 matches et inscrit 15 buts. La saison passée, il a joué en National (3e division française) avec le club de l’US Boulogne, où il a marqué à 14 reprises en 27 matches.

«On ciblait ce joueur depuis un moment. On a besoin de son instinct de buteur. On voit à quel point cela nous manque», poursuit Alain Geiger, qui doit toujours se passer de l’attaquant néerlandais Alex Schalk, dont le début de saison avait été prometteur. Surtout, le SFC entend ne rien laisser au hasard et verrouiller tous les postes. Celui des attaquants pèche, pour l’heure, par sa difficulté à concrétiser les occasions qu’il se procure. Avec les prochains retours de blessure de Sébastien Wüthrich puis d’Alex Schalk, l’arrivée de l’expérimenté Koro Koné constitue une réelle plus-value pour le SFC.

