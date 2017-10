Septième victoire pour les Golden Knights

La fête continue pour le Las Vegas de Luca Sbisa.

Luca Sbisa a délivré sa cinquième passe décisive de la saison sur le 4-1 inscrit par Jonathan Marchessaut à la 51e à cinq contre quatre. Les autres buteurs de la soirée pour Las Vegas furent William Karlsson, Thomas Nosek et Pierre-Edouard Bellemare. Jamais dans l'histoire de la NHL, une nouvelle franchise n'avait réussi un tel début de saison. Qui aurait pu penser que le désert du Nevada devienne aussi vite une place forte du hockey ?

La première étoile pour Roman Josi

Homme du match avec un but et un assist, Roman Josi n'a pas pu toutefois empêcher la défaite à domicile 3-2 aux tirs au but de Nashville devant Ottawa. Présent sur la glace lors des deux réussites des Senators dans l'ultime période, le capitaine s'était illustré sur deux séquences de jeu de puissance. Après 6'29'' de jeu, il était passeur sur l'ouverture du score de Filip Forsberg avant de signer le 2-0 74 secondes plus tard.

Kevin Fiala endosse une grande part de responsabilité dans cette défaite des Predators. Le Saint-Gallois a galvaudé seul devant la cage vide une occasion pour permettre aux siens de mener 3-0 avant de rater la transformation de son penalty lors du shootout.

La défaite fut également au rendez-vous pour Denis Malgin. Pour sa première titularisation de la saison, le Zurichois a été battu 5-1 à Montréal avec Florida. Dans cette rencontre entre deux équipes en souffrance, Malgin a bénéficié d'un temps de jeu de 14'07'' pour rendre un bilan de -1.

Avec Luca Sbisa, deux autres Suisses ont connu la victoire mardi soir. A Saint-Paul, Sven Bärtschi et Vancouver se sont imposés 1-0 devant Minnesota grâce aux 29 arrêts d'Anders Nilsson et à une réussite de Jake Virtanen à la 51e minute. Enfin, Sven Andrighetto et Colorado ont battu 5-3 Dallas à Denver. «Muet» lors de cette rencontre, Andrighetto a terminé sa soirée sur un bilan de -3... Ce vendredi, l'attaquant zurichois et ses coéquipiers découvriront à leur tour les charmes d'un déplacement à Las Vegas... (ats/nxp)