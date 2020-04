Selim Fofana a-t-il les moyens de ses ambitions?

Après Thabo Sefolosha et Clint Capela, un troisième Suisse va-t-il bientôt fouler les parquets de NBA? Grand espoir du basketball helvétique, Selim Fofana figure parmi les joueurs admissibles à la prochaine draft de la plus grande ligue du monde, censée se tenir le 25 juin à Brooklyn. Question: le Genevois de 20 ans, qui évolue avec Union Neuchâtel, a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions, de marcher sur les grosses traces des deux ambassadeurs de notre pays, stars à Houston et Atlanta?

Observateur du basket suisse, un recruteur l’a vu à l’oeuvre cette saison. «C’est un bon athlète qui ose jouer, qui n’a pas peur d’aller au contact. Pour moi, il a le niveau pour jouer en deuxième division française, voire à terme, en PRO A, comme Jonathan Kazadi. Mais il faut être réaliste, tempère notre interlocuteur, il ne jouera pas en NBA.»

«Je veux voir où je me situe»

Selon lui, ce talent a surtout été inscrit sur cette liste pour susciter la curiosité dans le milieu, notamment en Europe, ce que le principal intéressé, confirme d’ailleurs à demi mot. «Je veux surtout voir où je me situe et dans quel domaine je dois encore m’améliorer», précise ce joueur qui joue aux postes d'ailiers, qui, vu sa «petite» taille pour la NBA (190 cm), doit désormais apprendre le rôle de meneur de jeu qu’il n’est pas encore. «Mais avec Union Neuchâtel, mon coach m’aide à grandir à chaque match, en me donnant de plus en plus du temps de jeu.»

«Il possède le talent»

Son coach, Daniel Goethals, ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur son jeune protégé. «Selim m’a montré régulièrement qu’il est extrêmement ambitieux et travailleur par rapport à la possibilité d’y arriver, remarque le technicien Belge de la Riveraie. Dans tous les cas, je pense que si ce n’est pas maintenant, il a une vraie chance d’atteindre le haut du panier. Après jusqu’à quel niveau, il est difficile d’y répondre, mais il possède le talent, les qualités athlétiques, techniques et surtout mentales pour une bonne carrière, c’est indéniable.» L'échelle est haute mais il grimpe!

L’entraîneur des Neuchâtelois, qui espère que son poulain va poursuivre son développement avec Union «le plus longtemps possible», est conscient toutefois qu’il y a très peu d’élu pour effectuer le grand saut dans le Nouveau Monde. «On sait qu’avec le talent qu’il possède individuellement, une fois que tout sera mis en place, il pourra tenter l’aventure dans un championnat plus relevé. Mais on l’a vu avec Yoan Granvorka avant lui, la concurrence est extrêmement importante pour parvenir en NBA. Et puis si c’est compliqué pour y arriver, ça l'est encore plus ensuite pour s’imposer et y rester.»

«La folie de Tony Parker»

Ancien préparateur physique de Werner Gunthör mais aussi, notamment, de l’équipe de France de basketball, Jean-Pierre Egger connaît bien Selim Fofana, pour avoir également collaboré avec Union. «Fofana, je l’adore, s’exclame l’ancien lanceur de poids. L’an passé déjà, quand je m’occupais un peu plus de l’équipe, je lui avais d’ailleurs dit qu’il me faisait penser au jeune Tony Parker que j’avais bien connu en 2001. Quand je le vois bouger, tirer à distance, de pénétrer dans la raquette, Selim a, sans exagérer, cette folie de Tony à l’époque d’aller jusqu’au bout. C’est mon intuition. Avec Dan Goethals, qui n’hésite pas à être très exigeant avec lui, il a fait un gros pas en avant ces derniers mois.» Il est motivé.

D’après Jean-Pierre Egger, son protégé doit, toutefois, comme Parker, encore prendre de la masse musculaire, s’«athlétiser» comme il dit, pour rebondir outre-Atlantique. «Pour ce qui est de sa coordination, technique, sa vision du jeu, c’est parfait, mais s’il veut supporter les chocs contre des montagnes en NBA, il sait qu’il doit se renforcer, estime le colosse de La Neuveville. C’est un travail qu’on a commencé à Neuchâtel avec tous ces jeunes qui veulent réussir. Si sur le plan mental j’ai encore des doutes, ces grands ados sont tous volontaire et à l’écoute à un moment décisif de leur carrière.»

«Les pieds sur terre»

Comme le relève aussi Daniel Goethals, «les ambitions, tant qu’elles restent saines, sont toujours intéressantes et importantes à avoir.» Le Belge est convaincu aujourd'hui que Selim a une grande faculté aussi à rester les pieds sur terre, qu'il ne va pas attraper la grosse tête. «Ce n’est pas le genre de garçon qui va arriver à la salle avec une attitude de dire: je suis un joueur NBA ou d’Euroligue, assure-t-il. Maintenant, il faut le laisser passer les étapes, il est extrêmement jeune. Il a montré de belles choses cette saison et il n'y a pas de raison que ça s’arrête maintenant. Or il sait qu'une carrière c’est un marathon pas un sprint.» Il est vrai qu'il n'a encore que 20 ans. L'avenir nous le dira s'il a les moyens ou pas de ses ambitions.

Christian Maillard