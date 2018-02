Schwarz: «C’est la récompense pour tous nos efforts»

- Quel est votre sentiment après ce succès contre le Canada et cette troisième place au tournoi olympique?

Chaque année nous nous sommes améliorés, avec au bout cette médaille olympique. Cette semaine a été de loin la plus dure de notre carrière. Terminer par une médaille, c’est juste incroyable. C’est la récompense pour tout notre travail jusqu’ici.

- Vous êtes très mal partis dans le tournoi, mais vous avez toujours su rebondir…

Après nos deux défaites d’entrée de jeu, je ne pensais plus du tout à une médaille. On a quand même battu le Canada, la Norvège et la Suède à la suite, ce qui nous a relancés. Mais à 0-2, non, je n’y croyais plus trop, même si on jouait bien.

- Comment avez-vous vécu cette dernière semaine olympique?

C’était une semaine extrêmement exigeante et fatigante, avec tant de hauts et de bas. Là, on va avoir besoin de quelques jours pour se remettre de tout cela. (TDG)