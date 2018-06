Sauvé par la pluie, Nadal reviendra jeudi

Rafael Nadal a souffert mercredi à Roland-Garros. Stoppé par la pluie, l'Espagnol n'a pas pu aller au bout de son quart de finale face à Diego Schwartzman (no 11), qui lui a opposé une sacrée résistance.

L'Argentin a remporté la manche initiale 6-4, et même signé le break pour mener 3-2 dans le deuxième set. Une première interruption due à la pluie a alors permis à Rafael Nadal de reprendre ses esprits. Reste que l'Espagnol n'a pas eu le temps d'égaliser à une manche partout, la pluie interrompant définitivement les débats à 5-3 30-15 sur le service de l'Espagnol.

All play canceled for the rest of the day.



The men's quarterfinals in the top half for now...



Schwartzman leads Nadal 6-4, 3-5 with Nadal serving at 30-15

Cilic and Del Potro deadlocked at 5-5 in the 1st set tiebreaker