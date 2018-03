«Sans Théo Gmür, le bilan serait sombre»

La Suisse quitte les Jeux paralympiques de Pyeongchang avec trois médailles, toutes en or et gagnées par Théo Gmür. La cheffe de mission Luana Bergamin a cependant tiré un bilan mitigé de ces Jeux.

L'objectif avait été fixé à trois médailles, soit une de plus qu'à Sotchi en 2014. «Le but a été atteint, et c'est d'autant plus beau qu'il s'agit de trois médailles d'or», a déclaré la Grisonne.

Jeux paralympiques @pyeongchang2018 : un grand bravo aux athlètes suisses???????? avec une mention particulière à Théo Gmür et ses trois médailles d’or ????????????@SwissParalympic @Paralympics @SPSKITEAM #swisspresident pic.twitter.com/DmV0NlIJQ3 — Alain Berset (@alain_berset) 18 mars 2018

Le Valaisan Théo Gmür (22 ans), vainqueur de la descente, du super-G et du géant, a été le grand personnage de ces joutes, et pas seulement du côté suisse. «Théo s'est bien préparé et il a su encore progresser après déjà une excellente saison. Sans lui, le bilan serait sombre», a expliqué Luana Bergamin.

«D'autres athlètes pouvaient prétendre à un podium, mais ils sont restés en deçà des espérances. Les routiniers aussi, et il faudra procéder à une analyse avec eux orientée vers l'avenir», a encore dit la cheffe de mission suisse.

(ats/nxp)