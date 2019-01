Sans Djourou, Xamax perd contre le LS

Dans un monde parfait, si tout s’était correctement emmanché, Johan Djourou (31 ans) aurait pu disputer ce vendredi déjà son premier match sous les couleurs de NE Xamax. Au moment où l’actuel joueur de SPAL Ferrara n’exclut pas un retour en Super League, le club neuchâtelois, à la recherche d’un patron pour stabiliser sa défense, constituait même un point de chute idéal. Actuel 16e de série A, le club d’Emilie-Romagne, qui doit faire des économies, est du reste prêt à lâcher son joueur. Mais l’affaire, sur le point d’être bouclée, a capoté après la visite médicale que le Genevois a passé jeudi à Neuchâtel et suite à laquelle il a été recalé…

Au moment où la lanterne rouge cherche un élément rapidement opérationnel, l’international helvétique (76 sélections) souffre toujours des conséquences de sa blessure à la cuisse récoltée le 22 décembre contre Naples - il avait dû quitter la pelouse à la 42e minute. Si sa déchirure musculaire ne s’avère nullement rédhibitoire pour la suite de sa saison, elle nécessite néanmoins un temps d’arrêt supplémentaire. «Sa blessure s’avère plus grave que ce que l’on pensait, explique-t-on dans l’entourage du club. Djourou en a pour encore plusieurs semaines. Il n’aurait certainement pas pu jouer avec nous avant le mois de mars, au mieux…»

Or Xamax a besoin d’un renfort qui soit immédiatement opérationnel. Le joueur, dont le nom circule aussi du côté de Monaco (Djourou y retrouverait Thierry Henry avec lequel il a joué à Arsenal) demeure une option pour le FC Sion. «Johan nous aurait fait un bien fou, reconnaît Michel Decastel, qui l’aurait accueilli à bras ouverts. C’est le patron qui nous manque et que l’on doit absolument trouver rapidement…»

Koura: un but pour ses débuts

Ce vendredi contre Lausanne, Xamax a mis en test trois joueurs étrangers: Stanley Amuzi, un défenseur nigérian en provenance du FC Lugano (avec lequel il compte trois apparitions en Super League), Ken Matukondolo, un latéral droit franco-congolais de 24 ans passé par Yverdon, ainsi que Bryan Alceus (22 ans), un milieu de terrain haïtien. Aucun d’entre eux ne prolongera sa courte période d’essai à la Maladière, où Xamax, en dépit d’une timide réaction en deuxième période, a le plus souvent été dominé par des visiteurs plus réalistes. «Ca ne me plaît pas du tout, a pesté le président Binggeli, secouant la tête de dépit. D’autant que l’on n’avait encore jamais perdu contre Lausanne.»

Côté vaudois, le match a été marqué par le retour au jeu de Jérémy Manière, absent des terrains depuis plus d’une année. Il a aussi permis à l’attaquant Anthony Koura, aligné en deuxième période, de fêter son premier but sous le maillot du LS. Lancé en profondeur, le successeur de Rapp à la Pontaise a fait parler une pointe de vitesse qui pourrait bien faire des dégâts sur les pelouses de Challenge League.

NE Xamax – Lausanne 0-3 (0-2)

La Maladière, environ 150 spectateurs. Arbitre : M. Wolfensberger.

Buts: 13e Oliveira 0-1, 24e Zeqiri 0-2, 72e Koura 0-3.

NE Xamax 1ère mi-temps: Walthert ; Matukondolo (38e Fejzulahi), Sejmenovic, Amuzi, Huyghebaert ; Pickel, Corbaz ; Ramizi, Doudin, Kamber ; Ademi. Entraîneur : M. Decastel.

Ont aussi joué pour Xamax: Minder, Xhemajli, Santana Luna, Di Nardo, Veloso, Nuzzolo, Alceus.

Lausanne 1ère mi-temps: Castella ; Pos, Manière, Brandao, Flo ; Baddy Dega ; Kukuruzovic, Pasche, Silva ; Zeqiri, Oliveira. Entraîneur : G. Contini.

Ont aussi joué pour Lausanne: Nganga, Nanizayamo, Gétaz, Boranijasevic, Geissmann, Cabral, Puertas, Dominguez, Ndoye, Koura, Margiotta.

Notes: Xamax sans Le Pogam, Gomes, Djuric, Karlen, Tréand (blessés). Lausanne sans Da Silva et Loosli (blessés).

(nxp)