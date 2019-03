Sandy Maendly: «On prend deux buts venus de nulle part»

Dix-huit victoires et nul: le bilan du FC Zurich Frauen est quasiment parfait dans ce championnat de LNA. Les Zurichoises s'envolent vers un nouveau titre, mais le Servette FC Chênois espérait bien réussir l'exploit samedi soir aux Trois-Chênes. Troisièmes de LNA, les filles d'Eric Séverac ont réussi un bon match, s'inclinant au final 2-0.

«On voulait sortir de ce match sans regrets, on pouvait jouer sans aucune pression. On a les a mises souvent en difficulté dans la possession de balle. On prend deux buts venus un peu de nulle part. Je ne les ai pas vues aussi sereines que ça, quand il reste cinq minutes et qu'elles défendent à onze sur un coup-franc...», a détaillé la milieu de terrain Sandy Maendly dans une interview vidéo d'après-match à découvrir ci-dessus.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)