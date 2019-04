Saint-Paul y a cru face à Meyrin II

Steve Cardoso, Diogo Correia et Maxime Volery ont marqué pour Saint-Paul dimanche aux Arbères, en début d'après-midi, mais ce sont bien les Meyrinois qui ont battu Saint-Paul 4-3 au final dans ce choc du groupe 1 de 3e ligue.

«On a fait ce qu'on a pu. On a mené au score, ils sont revenus à chaque fois. On sort de là la tête haute. On continue», a réagi Steve Cardoso, l'un des multiples membres du «clan Cardoso» à Saint-Paul.

Cette défaite éloigne Saint-Paul non seulement de son adversaire du jour, mais aussi de Chênois II (2e). «Oui, ça va être difficile pour la promotion. Mais on va continuer à y croire, en essayant de gagner le prochain match, puis le suivant», a tenté de positiver Steve Cardoso dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)