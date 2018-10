Sa première victoire, Genève ne l’a pas volée mais il a failli la perdre

«Peut-être qu’il fallait un déclic pour soulager l’équipe, pour éviter qu’elle se mette à gamberger. Ce premier succès est d’autant plus beau que les filles ont dû se battre pour aller le chercher.» A Henry-Dunant, le président Sébastien Ruffieux n’hésite pas. Pour arroser ce retour victorieux en LNA, il préfère lever son verre à moitié plein. Coach pointilleux mais pas cruel, Ludovic Gruel l’imite. Même si la copie rendue par ses protégées est encore couverte de ratures, ce n’est pas le moment de faire la fine bouche.

Après sept ans dans les oubliettes de la LNB et deux défaites prévisibles contre Neuchâtel et Kanti Schaffhouse, Genève Volley a donc marqué de deux points ses retrouvailles avec l’élite. Cette victoire symbolique, il ne l’a pas volée mais elle a bien failli lui échapper. «Ah! le fameux trou noir», indique Olivier Chabot, l’un des assistants de Ludovic Gruel. Dans sa carrière, l’ancien joueur de Chênois a connu ces brusques renversements de situation, quand une promenade de santé se transforme en parcours du combattant. «Parfois, il suffit juste d’un moment d’absence pour perdre pied…»

Emmenée par sa légion étrangère, l’équipe genevoise a d’abord fait tout juste. Un sans-faute pour museler et surclasser Cheseaux. Azariah Stahl avait retrouvé sa verve, Caitlin de Witt n’avait pas perdu son punch et la Française Manon Soraru, de retour de blessure, se révélait au grand jour. 25-13, 25-21, 7-4: le score défilait alors comme un joyeux cortège de pom-pom girls! Puis la belle mécanique s’est enrayée. Puis les Vaudoises, boostées par Sarah Rose Schmid (25 points), une blonde explosive venue du Colorado, se sont révoltées. Et l’on s’est retrouvé à 14-14 dans le tie-break. Pour en arriver là, Genève Volley avait fait cent fautes!

La suite? Trois balles de match pour Cheseaux et le point décisif (18-16) marqué au bloc par Meredith Hardy, la blonde d’en face, elle aussi éclatante. Un petit miracle, une grosse désillusion, selon de quel côté du filet on se trouve. «Ça s’est joué à rien du tout», convient Kathleen Berger, qui n’avait plus connu les honneurs de la LNA depuis huit ans et son départ de… Cheseaux. Drôle de situation! «C’est surtout bon pour le moral», sourit-elle.

Aujourd’hui, la passeuse vaudoise est designer en communication à Genève et remplaçante de Margareth Riley, à moins que Ludovic Gruel ne les fasse jouer ensemble pour apporter un plus à l’équipe, ce qui n’a pas vraiment été le cas samedi. La prédominance des renforts étrangers n’en est-elle pas moins difficile à vivre? «Non, car c’est pour le bien de l’équipe, pour que les jeunes du club progressent. C’est un gage pour le futur», répond-elle.

Comme à Cheseaux où la formation de la relève fait partie de l’ADN du club, Genève Volley ne désespère pas un jour de titulariser une vraie vague locale. Pour l’heure, il ne le fait encore qu’au compte-gouttes. Les postulantes sont rares mais la LNA doit être pour elles un phare. «Mais pour cela, on doit continuer à bosser dur, note Ludovic Gruel. Aujourd’hui, on a vu le potentiel de l’équipe et toutes ses lacunes.»

(TDG)