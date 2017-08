Rummenigge va quitter la présidence de l'ECA

Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, ne se représentera pas en septembre à la présidence de l'Association européenne des clubs (ECA), qu'il a dirigée depuis sa fondation il y a près de dix ans, a-t-on appris jeudi.

«Il en a informé ses collègues du Conseil d'administration de l'ECA lors de leur réunion jeudi à Madrid», a indiqué l'institution basée à Nyon, en Suisse, dans un communiqué. Rummenigge, âgé de 61 ans, est à la tête de l'ECA depuis sa création en 2008. Il a été reconduit trois fois.

«Après des années intenses et réussies, je crois que le moment est venu de confier la responsabilité à quelqu'un d'autre», a déclaré le dirigeant du Bayern Munich, cité dans le communiqué.

«J'ai toujours cru que la présidence de ce bureau ne devait pouvoir être exercée que pour un temps limité», a-t-il ajouté, soulignant sa «sincérité concernant cette question».

Association fondée en 2008

Fondée en 2008 sur les ruines du G14 qui regroupait les 14 clubs les plus riches et les plus influents d'Europe, l'ECA, reconnue par l'UEFA et par la Fifa, regroupe actuellement 220 clubs européens de football. Elle est chargée de défendre les intérêts de ses membres.

L'ECA a notamment obtenu gain de cause sur l'une des principales revendications du G14, l'indemnisation des clubs dont les joueurs participent à la Coupe du Monde ou à l'Euro. L'élection du prochain président de l'ECA aura lieu le 5 septembre à Genève. (afp/nxp)