Rouiller gagne en se «faisant la caisse»

La fontaine de Confignon sert de lavoir à vélos. Les machines sont maculées de boue et les coureurs crépis de fatigue. Heureusement, une éclaircie est venue baigner de soleil les derniers tours de manivelles du Grand Prix du VC Lancy. La veille, c’est un déluge glacial qui avait inondé le Prix du Sprinter Club Lignon. Le ciel d’avril crache ses humeurs, le peloton trinque, les organisateurs se mouillent et Loris Rouiller s’amuse. «J’aime les conditions extrêmes, quand les éléments se déchaînent et qu’il y a de la bagarre. Là, j’étais plutôt bien servi», sourit le coureur vaudois, épatant vainqueur du Duo Genevois.

Au lendemain d’un sprint inabouti (3e), remporté par le pistard zurichois Robin Ender, le champion suisse U23 de cyclo-cross — 8e des Mondiaux U23 cet hiver — a montré dimanche de quel bois il se chauffait. Le circuit lui collait à la peau, avec même un chemin de campagne déroulé pour lui comme un tapis rouge. «C’est un Liège-Bastogne-Liège en miniature, avec une courte côte de la Redoute à escalader onze fois», décrit Loïc Hugentobler, le président de l’UVG, recyclé dépanneur pour l’occasion.

Un bel exemple

C’est à ses côtés qu’on était aux premières loges pour voir la course se déhancher et se décanter dans les venelles tortueuses du coteau de Bernex. On y a vu Loris Rouiller préparer son plan d’attaque, tirer un braquet de dingue quand son dérailleur s’est mis à pécloter, «se faire la caisse», parce que c’est ainsi qu’il conçoit ses incursions sur route, A 19 ans, le néopro, engagé cette saison dans l’équipe Corendon-Circus de Mathieu Van der Poel, connaît déjà bien les ficelles du métier. Renard des pelotons, il a attendu la dernière montée du chemin de Mourlaz pour placer un démarrage irrésistible.

Si le Duo Genevois n’a pas révélé un inconnu, il a servi les intérêts d’un espoir en pleine ascension, qui conduit sa jeune carrière avec une belle maîtrise technique et stratégique. Quand Loris Rouiller ne pédale pas, il travaille à 30% pour la commune de Belmont, où il a obtenu son CFC d’agent d’exploitation. «Je dois bien ça à ma famille», dit-il.

La route, il s’y consacrera sans doute plus tard, à l’image de Peter Sagan. Pour l’instant, il privilégie le cyclo-cross et le VTT, deux disciplines qui ont mis en valeur son punch et son caractère de battant. Sans une crevaison malencontreuse, il aurait accompagné le prodige suisse Alexandre Balmer sur le podium des Mondiaux U19 de VTT, l’an passé à Lenzerheide. Les JO de Tokyo lui tendent les bras. C’est son but, son rêve.

Son exemple ne peut que donner des idées aux jeunes cyclistes genevois qui se sont fait les dents ce week-end, à commencer par Matteo Constant (SC Lignon), 4e dimanche en U17. L’appétit vient en pédalant, même sous la pluie. (nxp)