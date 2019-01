Roman Mityukov ne tourne jamais le dos au succès

À le voir déambuler, nonchalamment, la figure paisible, presque lunaire, on ne se doute pas qu’il peut se transformer en poisson-scie. Aussi vrai qu’il faut se méfier de l’eau qui dort, ne vous fiez pas à la force tranquille de Roman Mityukov (18 ans), l’un des plus sûrs espoirs de la natation helvétique. L’été dernier, sa matu en poche, le collégien genevois a connu sa première consécration internationale en se classant 3e des championnats d’Europe juniors sur 200 m dos, sa discipline phare. Depuis lors, il est devenu étudiant en droit. Sinon, il est resté le même: un nageur talentueux et déterminé, droit dans ses palmes. «Je sais où je vais et ce que je dois faire», dit-il.

Mais où va-t-il donc, son sac de sport sur l’épaule? «J’espère aller aux JO de Tokyo, en 2020», répond-il doucement, sans aucune forfanterie. En attendant, il sort du fitness de la Praille où il muscle ses ambitions. C’est l’un de ses onze entraînements hebdomadaires. De la fonte, pour travailler les tractions et les tirages. De la flotte, à profusion, pour étancher sa soif de perfection, gonfler son coffre et à affiner son style.

«J’aime pas le mot sacrifice»

Non, il ne se la coule pas douce. Mais pas question pour lui d’assimiler ce régime de galérien à un sacrifice. «Je n’aime pas ce mot. Cette vie, je la veux bien, elle ne m’interdit pas des plages de repos, du temps passé en famille ou entre copains», affirme le meilleur espoir genevois 2018 à l’âme slave.

La natation, Roman Mityukov est tombé dedans tout petit, à l’école des Vernets. Il n’en est jamais ressorti! Il faut dire qu’elle lui ressemble. «C’est un sport exigeant, qui demande du sérieux et de l’abnégation. Je crois que je n’en manque pas.» La discipline n’est-elle pas austère, d’une ingrate répétitivité? «Non, pas pour moi. Il suffit d’avoir un but et l’esprit compétitif pour la pratiquer sans déplaisir. Surtout si le succès est au bout», rétorque-t-il.

Préparateur physique de Genève Natation avant d’en devenir son head coach, au départ de l’Italien Nicola Cassio, Laurent Trincat a découvert Roman Mityukov il y a trois ans. «Au sec, c’est un gars qui ne paie pas de mine, mais dans le bain, c’est une autre affaire, affirme-t-il. Il a un toucher d’eau exceptionnel, il la sent comme il respire. Il possède aussi une excellente souplesse articulaire, notamment au niveau des épaules et des chevilles. Et puis, c’est un bosseur. Ce sont là des qualités naturelles qu’il faut à tout prix préserver. En fait, c’est un diamant brut qui a juste besoin d’être poli.»

Un diamant qui, depuis 2015 et son entrée dans les cadres nationaux, n’en finit pas de briller. «Cette année-là, j’ai battu de quatre et six secondes mes records personnels sur 100 et 200 m dos. Depuis, je progresse régulièrement tout en étant conscient que cela ne peut pas durer éternellement», évoque le prodige. Naïvement, on pourrait imaginer qu’il préfère nager le nez au plafond que le regard scotché au fond de la piscine! «Ce sont mes caractéristiques morphologiques et athlétiques qui m’ont orienté vers le dos. Mais en crawl, je me débrouille bien aussi. La saison passée, j’ai signé le meilleur chrono suisse sur 100 m libre en 50’’15», ajoute-t-il.

Résolu et prévoyant

Le technicien français est persuadé que son jeune protégé a toutes les qualités pour devenir un grand champion. «À la condition qu’il sache gérer les échecs, une situation qu’il n’a pas encore dû affronter», précise-t-il. «C’est le gros challenge qui l’attend. Se construire pour mieux anticiper les inévitables écueils.» Pour l’aider à se blinder, on a proposé à Roman Mityukov le soutien d’un préparateur mental. «J’ai décliné l’offre, je n’en éprouve pas le besoin. Pour le moment, j’aime à penser que je peux prendre moi-même mon destin en main», affirme-t-il sans qu’il faille considérer cette conviction comme de l’orgueil mal placé.

Résolu, c’est ainsi qu’il a décidé, l’été dernier, de renoncer aux Européens élite pour se concentrer sur les championnats juniors et les vacances. Sourd aux sirènes, c’est ainsi qu’il a décliné les offres de plusieurs universités américaines. Prévoyant, c’est ainsi qu’il a choisi d’effectuer sa première année de droit sur deux ans. Roman Mityukov sait ce qu’il se veut. Ce printemps, il espère se qualifier pour les Mondiaux de Gwangju, tremplin idéal en direction de Tokyo. Recordman suisse du 200 m dos, il lui manque encore neuf dixièmes pour toucher le jackpot. Il y croit. «En gagnant son titre à Glasgow, Jérémy Desplanches a prouvé que tout est possible, il faut juste s’entraîner sans relâche.» (TDG)