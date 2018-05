Roland-Garros: Viktorija Golubic dans la course

Une quatrième Suissesse figure dans le tableau final de Roland-Garros. Viktorija Golubic (WTA 110) est en effet parvenue à s'extraire des qualifications, dont elle était la tête de série no 6.

La Zurichoise a dû batailler durant 2h29' vendredi pour rejoindre Timea Bacsinszky (WTA 63), Belinda Bencic (WTA 72) et Stefanie Vögele (WTA 100) dans le grand tableau. Et elle est revenue de loin dans son 3e tour de qualifications, s'imposant 3-6 7-6 (7/1) 6-4 devant la Russe de 19 ans Anna Kalinskaya (WTA 158).

