Rohan Dennis écrase la concurrence

Rohan Dennis (29 ans) a conservé son titre de champion du monde du contre-la-montre en écrasant ses adversaires mercredi sur les 54 km reliant Northallerton à Harrogate, en Grande-Bretagne.

Look how much it meant to Rohan Dennis as he defended his world title in the Men's Elite Individual Time Trial