Roger et Stan: une histoire compliquée

On dit qu’un copain aide à déplacer un meuble et qu’un ami aide à déplacer un cadavre. La réalité de la relation entre Federer et Wawrinka, si elle diffère d’une rencontre à l’autre, se situe probablement entre les deux: chacun porte le meuble sans demander ce qu’il y a dedans. C’est déjà une forme d’entraide, étymologiquement, dans cette activité indépendante et conflictuelle qu’est le tennis, où ceux qui cherchent du soutien manquent souvent de bras.

Quoi qu’il advienne de leurs ambivalences, Roger et Stan resteront indissociables dans l’imagerie helvétique, comme peuvent l’être le Cervin et Zermatt, Collombin et Russi, le canif et le tire-bouchon. À quelques heures de retrouvailles grandioses à Roland-Garros, la parole reste neutre, certes. Mais Wawrinka note tout de même que «Roger est bien plus fort», quand Federer n’oublie pas de relever que «Stan semblait perdu pour le sport». Rien de moins. Rien de plus.

Le dilettante et le bûcheur

Roger et Stan, de toute façon, c’est une histoire compliquée, dès le départ. C’est l’histoire du talent: quand l’un reçoit un fluide, l’autre doit se contenter du liquide amniotique. Non que Wawrinka ne soit pas doué. Aucune pince n’a jamais remporté trois tournois du Grand Chelem. Mais le garçon n’avait pas de facilité. Rien ne lui a été donné. À l’inverse, le gamin de Bottmingen était encombré d’aptitudes dont il ne savait que faire, «avec tellement d’options dans les mains que je ne savais laquelle choisir».

Les courts de tennis ne sont pas différents des cours de math: il y a les dilettantes qui jettent un œil distrait à leurs devoirs, font marrer les filles et viennent rafler la meilleure note, puis il y a ceux qui bûchent seuls dans leur chambre pour décrocher la moyenne. Un jour de Coupe Davis, à Fribourg, nous les avions réunis tous les deux. «Certains joueurs ne savent pas travailler. J’étais de ceux-là, avait reconnu Federer. Pour être honnête, je tenais une heure, puis je commençais à disjoncter. J’aurais voulu avoir cette faculté de travailler dur, comme Stan. J’aurais certainement percé plus vite.» Wawrinka avait acquiescé: «Mon talent, c’est la volonté. Je ne figurais même pas parmi les meilleurs juniors suisses.»

Ils étaient du même monde, mais en y vivant des réalités très éloignées. Wawrinka à la périphérie de l’excellence, sur un petit terrain de campagne, Federer au centre de l’attention, dans des amphithéâtres séculaires. «L’ombre de Rog’ est protectrice. Je peux évoluer tranquillement à l’abri des regards», s’accommodait le cadet. Pourquoi prendre ombrage d’une telle exposition publique quand sa propre peau ne supporte pas le soleil? Mais un jour, comme tout le monde, Wawrinka a eu besoin de reconnaissance.

«Si ce gars était Français, avec trois trophées du Grand Chelem, nous en ferions des premières pages, des émissions de variété et un ministre des Sports», prétend notre confrère de «20 Minutes France», sans rire. En Suisse, tandis qu’il était le dixième joueur du monde, Wawrinka constatait: «Pour les gens d’ici, je suis le mec qui perd.»

À se présenter aux portes de l’exploit avec une réputation de loser, il n’était plus seulement question de confiance en soi, mais d’un sentiment d’imposture. Il y avait là une opiniâtreté rare dans la démarche, dans la conduite d’une carrière monastique, et une incapacité troublante à endosser les prérogatives d’un compétiteur: désirer, convoiter, rafler. Synonyme de gagner en langage sportif: s’imposer.

Un blocage inavouable

Wawrinka a marqué des points ATP à défaut de marquer les esprits. «La médaille d’or aux Jeux de Pékin a éveillé l’attention mais beaucoup de gens ont pensé – à tort – qu’ils pourraient remporter un double aux côtés de Federer», observait René Stauffer, responsable du tennis au «Tages-Anzeiger». Quelques semaines plus tard, Wawrinka apprenait le mariage de son «ami» par la presse. Puis ce fut la Coupe Davis et les forfaits de dernière minute. Le Vaudois a tout enduré sans maux dire, bizut provincial face au prodige qui a tout réussi, les meilleures notes et les numéros de cirque, et qui accorde gracieusement quelque intérêt.

Wawrinka nous déclarait en décembre 2014: «On ne devrait jamais dire ça à un journaliste, mais Roger, je l’avoue, ce sera toujours spécial. Je ne sais pas si nous pouvons parler de blocage mais, sur un court, je ne peux pas oublier ce que nous avons vécu ensemble. Si j’arrive à le battre un jour, ça voudra dire beaucoup. Ça voudra dire que j’ai réussi à sortir ce qu’il faut.»

Il s’est mis à gagner, à triompher. Les Suisses alémaniques l’ont adoubé: «On l’a vu souffrir, puis on l’a vu réussir. L’identification est devenue facile», rapporte Philipp Bärtsch, journaliste à la «NZZ». Inconsciemment, Federer a pu s’effaroucher d’un ami timide qui prenait ses aises et, tandis que lui-même soignait un mal de dos à la maison, faisait marrer les filles à son tour, soulevait les foules, ses foules, avec du style et une ardeur sauvageonne. Effarouché quand Wawrinka a gagné Roland-Garros, battu Nadal et Djokovic. Effarouché de le voir se débrouiller seul, assumer tout, ses finales comme son divorce, sans arrière-pensée liée à son image ou sa prospérité.

Après tout ça, Wawrinka en a eu assez des questions sur Federer, assez des cénacles bien-pensants qui l’envoyaient prendre conseil chez le Maître. «Roger n’est pas mon entraîneur et il a bien assez de choses à gérer.» Plus consciemment, Federer a pu s’émouvoir d’un champion émancipé, capable d’une liberté de ton que son éducation réprouve, et d’une popularité que le grand monde lui a donnée sans confession.

Wawrinka sait fêter «comme un animal» (l’une de ses expressions favorites) tout en travaillant comme une bête. Il est vivant. Il est la démesure à visage humain: sans doute n’est-ce pas un hasard si, au lendemain de son dernier sacre à Melbourne, Federer a exhibé fièrement sa gueule de bois dans les journaux.

Une affection irrépressible

Aujourd’hui, le Bâlois est devenu un homme d’affaires redoutable, sans états d’âme, et «Stan the Man» a trop souvent sauvé sa peau, au prix d’efforts colossaux, pour ne pas la vendre chèrement, jusqu’à refuser une offre «correcte» de la Laver Cup.

Mais au bout de l’histoire, il y a toujours un point commun. Il subsiste un lien, un vécu, une gratitude, peut-être une forme de fascination réciproque ou d’affection irrépressible. Quelque chose qui va au-delà du tennis, forcément; au-delà des rivalités sous-jacentes et des peines inavouables. Quand ils seront vieux et qu’ils reparleront de ce foutu meuble, l’un avouera qu’il y avait un cadavre dedans, et l’autre répondra: je sais.

Une vraie épreuve de force

Stan Wawrinka a publié une photo sur son compte Twitter, lundi, où il apparaît hilare et à demi-nu dans un bain de cryothérapie. Le message n’est pas innocent: après cinq heures à haute intensité face à Stefanos Tsitsipas, les doutes, et il les partage, portent sur sa capacité à retrouver rapidement une fraîcheur physique et mentale, lui qui n’a plus produit un tel effort depuis près de deux ans.

Les mêmes doutes, en réalité, s’appliquent à Roger Federer, pour de tout autres raisons: après une semaine de quasi-quiétude où il n’a eu à affronter que des adversaires embarrassés et subjugués, le Bâlois peut-il subitement hausser le rythme et le niveau d’exigence, alors qu’il est venu à Paris en «rodage»?

De ces deux doutes naît un fond de vérité, un seul: ni Wawrinka ni Federer ne devraient économiser leurs (dernières) forces. Humilié ici même en 2015, le Bâlois a une stature à défendre. Privé de grand frisson depuis trop longtemps, Wawrinka en ressent dans tout le corps. Et, cette fois, ça n’a rien à voir avec la cryothérapie. CH.D. (TDG)