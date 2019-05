Roger Federer qualifié pour les 8es de finale

Un homme heureux. Sûrement satisfait d'avoir évité un quatrième set face à Casper Ruud sur le court Suzanne-Lenglen, Roger Federer était plutôt loquace au micro de Cédric Pioline après sa qualification pour les 8es de finale de Roland-Garros. «Je suis soulagé car il a eu des occasions. C'était un match sympa à jouer. Il (ndlr: Casper Ruud) ne fait pas de bruit, il est fair-play (rires). Le public a été parfait. Je vais maintenant aller prendre une bonne douche», a lâché le Bâlois, qui a aussi chambré au passage l'ex-joueur français sur sa polyvalence tennistique lorsqu'il n'était pas à la retraite.

Pour sa 400e rencontre dans un tournoi du Grand Chelem, Roger Federer n'a jamais été réellement inquiété par le Norvégien de 20 ans. Tout juste après deux premier sets à sens unique, le «Maître» a lâché une fois sa mise en jeu avant de sauver une balle de set dans le tie-break de la manche décisive. Après trois balles de match manquées et une demande en mariage descendue des tribunes, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a finalement bouclé sa journée de bureau 6-3 6-1 7-6 (10/8) après 2h11'. Il défiera au prochain tour le Français Nicolas Mahut ou l’Argentin Leonardo Mayer.

Another Milestone ?@rogerfederer becomes the first to reach the Roland-Garros men’s singles round of 16 for a 14th time as he sails past Casper Ruud 6-3 6-1 7-6(8).#RG19 pic.twitter.com/FIHDQn6zWr