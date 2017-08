Roger Federer déclare forfait pour Cincinnati

Roger Federer (ATP 3) a déclaré forfait dès lundi pour le Masters 1000 de Cincinnati, où il aurait pu entrer en lice mercredi. Touché au dos dans le deuxième set de sa finale perdue dimanche à Montréal face à Alexander Zverev, le Bâlois (36 ans) préfère ne prendre aucun risque à moins de deux semaines du début de l'US Open.

C'est donc Rafael Nadal qui s'emparera de la 1re place mondiale lundi prochain, au détriment d'Andy Murray. Le gaucher espagnol n'a plus occupé ce rang depuis l'été 2014. Il affiche 7555 points à son compteur dans le classement technique avant le Masters 1000 de Cincinnati, où il n'a que 90 points à défendre. Forfait dans l'Ohio, l'Ecossais perdra pour sa part 600 points pour se retrouver avec 7150 points.

Roger Federer restera donc au 3e rang lundi prochain, avec... 5 points de moins qu'Andy Murray. Le Bâlois sera la tête de série no 3 de l'US Open, dans lequel la lutte pour la 1re place battra son plein: le successeur de Stan Wawrinka remportera 2000 points, le finaliste malheureux 1200.

Des douleurs qui peuvent disparaître

Sacré notamment à l'Open d'Australie et à Wimbledon cette année, Roger Federer n'abordera cependant peut-être pas la dernière levée du Grand Chelem de l'année dans les meilleures dispositions. Il a confirmé lundi s'être bloqué le dos dimanche en finale à Montréal, alors qu'il n'avait pas clairement évoqué ce problème en conférence de presse. C'est au micro de SRF qu'il avait concédé que son dos était soudain devenu plus raide.

L'homme aux 19 titres majeurs a souvent souffert du dos dans le passé. Sa deuxième partie de saison 2013 avait ainsi été gâchée par des douleurs récurrentes. Mais l'on n'oubliera pas non plus que celles-ci peuvent disparaître presque aussi vite qu'elles sont apparues: ainsi, à Wimbledon en 2012, Roger Federer avait ressenti des douleurs dans le premier set de son 8e de finale, et il avait conquis le titre quelques jours plus tard. Tout comme en 2003 à Londres, où il s'était alors bloqué le dos lors de l'échauffement de son 8e de finale. (ats/nxp)