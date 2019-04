Robin Rey, un passeur passionné qui ne fait pas que passer

Pour Chênois, la saison s’achève comme retombe un soufflé ou une feuille morte. Mollement. D’une certaine façon, elle s’est arrêtée à Lucerne, au-dessus d’un quai de gare, sur une défaite amère en quarts de finale des play-off. Ce soir-là, Robin Rey était triste. «Ça tue notre saison», disait-il. C’était pour lui sa première en LNA, il l’aurait aimée plus exaltante. Depuis, le «rookie» remâche sa frustration, parle de faute partagée mais, comme ses coéquipiers, il n’a pas démissionné. Ce week-end, face à Näfels, tous auront à cœur de réussir leur sortie. Pour l’étudiant en médecine, une 5e place, c’est le minimum syndical. «On la doit bien à Charly, notre entraîneur, c’est un fou de volley», dit-il. De toute manière, il est bien trop passionné lui aussi pour baisser les bras.

En fait, Robin Rey aurait pu devenir footballeur comme son grand-père Gilbert, un demi de terrain élégant, international suisse et champion national à quatre reprises avec Young Boys. Junior, il a gardé la cage du FC Versoix, mais c’est dans les mailles d’un autre filet qu’il s’est laissé attirer. «Assez naturellement», indique le jeune passeur. Difficile, en effet, d’échapper au volley-ball quand son père (Laurent) y a excellé et que maman (Madeleine), tata (Suzanne) et tonton (Mathieu) y ont aussi joué en LNA. Les pommes ne font pas des poires. «En plus, j’avais plutôt les pieds carrés…» reconnaît-il.

Né le bon jour

Attablé à Sous-Moulin, le jeune homme de 22 ans évoque avec bonheur cet héritage. Il a l’humilité de son paternel, comme lui des mains en or, mais pas encore la gouaille et le caractère impétueux. «La folie furieuse, ça viendra», sourit-il. Au domicile familial, la carrière de Laurent Rey, fer de lance de Chênois et du LUC dans les années 90, est enfouie dans un carton au fond de la cave. «Il n’en parle pas. Il ne m’a jamais dit qu’il avait été désigné six fois meilleur joueur suisse du championnat», dit-il avec beaucoup d’estime. On l’imagine, à 12 ans, porter fièrement ses genouillères de champion. Par déférence, le fiston a même attendu un dimanche de février 1997 pour venir au monde, «le seul jour de congé entre deux demi-finales de play-off»!

Comme Sébastien Steigmeier et beaucoup d’autres, Robin Rey a fêté son baptême de volleyeur au Peps Versoix, auprès de Pierrot Bellardi, un formateur dans l’âme. Puis il a fait ses humanités au LUC, auprès de Georges-André Carrel, une autre figure tutélaire. «À cette époque, j’ai joué attaquant avec les M17, passeur avec les M23 et libero en LNB», se souvient-il. Oui, il connaît le volley jusqu’au bout des doigts. C’est à cette même période, en faisant son service civil à l’hôpital de Morges, que sa vocation s’est affermie. Avec sa dextérité, on l’imagine bien devenir chirurgien. «Pourquoi pas, réagit-il. Dans le domaine de la cardiologie ou les soins intensifs. Mais je ne suis encore qu’en 2e année». Lundi dernier, deux jours après un match à Jona, c’était jour d’examen, unité «excrétion et homéostasie»!

Faire le bon choix

Ce sont ses études de médecine qui l’ont ramené à Genève et aux Racettes, dans l’antre de Servette Star Onex, en LNB. Une équipe de potes et un club conciliant qui lui ont permis de faire ses armes à la passe, sans pression, et de… passer sa première année universitaire, sans encombre. Dans les gradins, Laurent Rey a toujours été là pour suivre son rejeton, l’encourager, le conseiller. «Il me pousse à me remettre sans cesse en question. Il n’a pas été contre mon transfert à Chênois, même si, à l’époque, il a quitté le club en froid. Depuis, je crois qu’il aime bien revenir à Sous-Moulin…»

Il faut dire que Robin Rey a fait une entrée remarquée en LNA. Discrètement d’abord, sagement cantonné dans le «carré VIP», là où les jeunes remplaçants attendent leur heure. Puis, en pleine lumière, là où sa passe très propre, presque clinique, a souvent fait merveille. «Grâce à Charly, on a tous eu notre chance. Moi-même, je ne m’attendais pas à jouer autant. Il m’a fait confiance et Luka Sormaz, le passeur titulaire, ne m’a pas savonné le plancher. Personnellement, j’ai vécu une super saison. Je me suis beaucoup entraîné, j’ai progressé tactiquement, j’ai compris ce qu’était la LNA, un autre monde.»

La rumeur a suggéré qu’il pourrait en rester là, au stade de l’esquisse, redescendre en LNB afin de privilégier ses études. Mais il dément, comme saisi par le démon du volley. On le drague à l’autre bout de la Suisse, la prolongation du contrat de Charly Carreño ne le laisse pas indifférent. Il devra faire un choix, c’est le lot des passeurs. Ne pas trop hésiter. Mais pas facile de se décider entre une «pipe» et une croix. «Oui, un passeur a beaucoup de responsabilités. Il peut pourrir un match ou le rendre magnifique», confie-t-il. (TDG)