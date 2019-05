Réservez votre vendredi soir, Servette prépare une finale

Ce n’est que la confirmation d’une vérité qui dort depuis quelques semaines déjà, mais dans le bonheur de ce succès à Schaffhouse, le parfum de la Super League enivre toujours plus les têtes servettiennes. Il flotte désormais dans les travées du Stade de Genève, qui doit être le théâtre d’une forme d’apothéose vendredi soir. Ce sera jour de derby. Si la famille grenat avait dû décider d’un épilogue de rêve, alors elle aurait choisi précisément celui-là. Un Servette-Lausanne de feu, qui peut, qui doit immortaliser le bonheur mérité d’une promotion qui ne souffre d’aucune discussion.

Servette a le sens de la dramaturgie. Lausanne aussi. Puisque les hommes de Geiger se sont imposés à l’énergie au bout de la Suisse, dans un froid Lipo Park tétanisé par un bijou de Cognat et une délivrance tardive de plus signée Chagas; puisque peu après dans cette soirée de samedi Lausanne a dérapé à Aarau, sur la pelouse enneigée du Brügglifeld, tout est clair: un match nul suffit vendredi soir aux Servettiens pour fêter officiellement, mathématiquement donc, leur retour dans l’élite.

«La cerise sur le gâteau»

Avec onze points d’avance sur Lausanne à quatre journées de la fin, la messe est bien sûr dite, Servette pourrait même s’offrir le luxe d’une défaite que cela ne changerait rien. Si certains se sont évertués à redouter le pire jusque-là, plus pour conjurer le sort que par pessimisme, ils sont aujourd’hui sereins. Comme prévu depuis un moment, Genève aura à nouveau une équipe de Super League la saison prochaine.

«Avoir la possibilité de finaliser tout ça vendredi, c’est le scénario de rêve, rigolait Sauthier en montant dans le car du retour. Fêter la promotion contre Lausanne, à domicile, ce serait magnifique. Ce serait la cerise sur le gâteau.» Dans cet aveu, pas d’arrogance. Juste la logique d’une rivalité qui imprime des destinées différentes à deux frères ennemis. C’est doux de fêter une promotion, c’est sans doute plus délicieux encore si cette joie déborde devant le meilleur rival, le favori désigné au début de la saison.

Mais Servette aurait tort d’envisager cette soirée de vendredi à la manière d’un feu d’artifice. Bête blessée, menacée désormais par Aarau dans la course à la place de barragiste, Lausanne fera le déplacement de la Praille avec les espoirs qui lui restent. Avec aussi l’idée d’une revanche à prendre, ou d’un semblant de prestige à redorer. Avec surtout le devoir de conserver sa deuxième place au classement, ce strapontin vacillant qui semble se transformer pour les Vaudois en siège éjectable.

Discipline et efficacité

Ils jouent gros, les Lausannois, vendredi soir. Et Servette ferait bien de se méfier s’il veut que sa «finale» de promotion en soit bien une, s’il ne veut pas gâcher quelque peu une fête annoncée en la retardant de quelques jours.

Pour cela, les protégés de Geiger doivent retrouver un peu de leur superbe. À Schaffhouse, ils se sont imposés. Mais ils ont souffert en seconde période, dans ces fameux temps faibles qui les écartent parfois de leur schéma de jeu. Les Servettiens, comme contre Aarau, ont baissé de régime. Schaffhouse n’avait pas les moyens d’en profiter. Lausanne a un potentiel de nuisance autrement supérieur.

Il s’agira donc de retrouver l’efficacité qui fait défaut depuis deux matches. Après avoir ouvert le score, Servette a de nouveau peiné pour se mettre à l’abri et le risque d’un accident a plané jusqu’à la 89e, quand Chagas a surgi de sa boîte pour inscrire le but de la sécurité, évitant toute mauvaise surprise dans les arrêts de jeu. Servette doit aussi se reprendre en cessant d’offrir des coups francs dangereux. La multiplication de ces petites fauteS donne des opportunités évitables à l’adversaire. On cherche la petite bête, mais dans le derby qui se profile, ces détails n’en sont plus.

L’idée d’une soirée de rêve s’accommode mal avec certaines scories, dont Servette doit s’affranchir. Alors réservez votre vendredi soir. Servette a la tête dans les étoiles. Si le Stade de Genève a déjà vécu ce genre d’émotion un soir de mai 2011, cette promotion-là, qui pourrait être officielle au terme du derby, s’inscrit dans un élan autrement plus construit: sportivement, financièrement, structurellement.

Servette s’est offert une finale de rêve. Une première balle de match, pour la promotion. Il en a sans doute quatre en poche, mais conclure par un ace sur son premier service, c’est la marque des grands. Chiche?

Un bonheur grenat à partager

Il y aura du monde, beaucoup de monde au Stade de Genève vendredi soir. Servette reçoit Lausanne pour un derby qui peut donc propulser officiellement les Grenat en Super League.

C’est mérité. Et les joueurs ont besoin de partager ce bonheur grenat. Pour avoir surtout vécu le pire depuis bientôt quinze ans, avec seulement quelques lueurs pour sourire, Servette a mérité le soutien populaire qui semble se fédérer autour de lui.

Il a regagné la confiance des milieux économiques patiemment depuis 2015, quand la Fondation 1890 a évité le pire, une deuxième faillite. Avec la philosophie de jeu portée par Geiger et ses joueurs cette saison, Servette a aussi reconquis le public, qui doit vendredi soir répondre présent.

Au niveau de ses structures aussi, le club genevois s’est dessiné de nouvelles ambitions: il est capable d’anticiper son avenir. Il possède une cellule de recrutement, une commission sportive avec des personnalités du milieu qui connaissent le football. Bref, la reconstruction trouve sa récompense dans le parcours pratiquement sans tache des Grenat cette saison sur le terrain.

«Bien sûr que nous espérons voir un stade plein vendredi soir, lance Anthony Sauthier. On ne peut pas rêver meilleur scénario pour remplir la Praille. Après, ce sera à nous de faire le boulot sur le terrain, pour que la fête soit belle. Avec ce groupe, avec la confiance qui l’anime, je suis serein.» Renaissance à l’ambition d’un grand nom du football suisse: un slogan comme un autre pour une soirée à ne pas manquer. Parce qu’elle marque peut-être la fin des tourments et le début d’une nouvelle ère. D.V.

(nxp)