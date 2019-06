Renversant, «Zen Too», remporte la Genève-Rolle

La répétition générale du Bol d’Or Mirabaud a tenu toutes ses promesses grâce avant tout à une météo de rêve et des équipages qui n’ont rien lâché jusqu’au dernier bord. La Genève Rolle Genève, première classique lémanique de la saison a souri au D35 «Zen Too», de Guy de Picciotto. Mais rien ne fut simple pour les catamarans les plus titrés du lac.

C’était sans doute la dernière fois que les D35 s’élançaient avec une pancarte dans le dos. Tous les autres, une fois de plus, n’allaient apercevoir que la poupe des formule 1 du lac. Mais pour cette 55e édition de la Genève-Rolle-Genève, les choses ont bien failli tourner à la mauvaise blague pour des équipes qui détestent céder le devant de la flotte à leurs concurrents divers et variés. A commencer par les M2, des catamarans un peu plus léger et petits. Ce beaux Ventilo adorent quand les airs de juin sont léger commes les pollens qui chatouillent les nez sensibles.

Un vent de panique

Le cousins, ou les petits frères, c’est selon, des D35 ont fait souffler un vent de panique sur la course en filant irrésistiblement vers Rolle. A la mi-parcours, l’addition était même étonnamment salée pour «Alinghi» et Cie. «Patrimonium» passait en tête devant un autre M2, «Swiss Medical Network», pointé à près de 5 minutes plus tard. Le premier D35, le «Ladycat Powered by Spindrift racing» de Dona Bertarelli, suivait, juste devant «TeamWork» (M2) et «Alinghi» (D35).

Il y avait de la sensation potentielle dans l’atmosphère. Mais au fil des éditions, les régatiers ont intégré que le classement de Rolle est rarement le même qu’à l’arrivée. D’autant plus quand le régime des vents varie, passant d’un sud-ouest à un petit flux de bise. Cette transition a créé une situation complexe propice au retour par l’arrière. C’est ainsi que «Zen Too» est revenu dans le match tandis que les M2 rentraient logiquement dans le rang.

Les D35 finalement devant

Pointé en 9e position à Rolle, à plus de 11 minutes de «Patrimonium», Guy de Picciotto et son équipage ont effectué une descente vers le jet d’eau exemplaire. Sur la ligne, au large du Yacht Club de Genève, le D35 s’est imposé en moins de 4 heures (3h57’02’’et avec une confortable avance sur «Eleven Sailing Team», lui aussi revenu de loin (7e à Rolle). «Ladycat», très régulier (3e à Rolle) complète le podium de cette 55e édition.

A noter ensuite que les D35 ont fini par ramener de l’ordre dans le classement puisque les sept équipages engagés occupent les sept premières places. Okalys Youth Project, avec Arnaud Grange (17 ans) à la barre se pose à une excellente 4e place. Suivent ensuite Alinghi et Cabestan. Safram, le M1 de Rodolphe Gautier est le premier des viennent ensuite.

(nxp)