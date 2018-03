Reichelt le plus rapide à l'entraînement à Kvitfjell

L'Autrichien Hannes Reichelt a remporté le premier des deux entraînements prévus avant la descente de Coupe du monde de samedi à Kvitfjell. A la lutte pour le Globe de la spécialité, Beat Feuz, surtout, et Aksel Lund Svindal sont restés discrets.

Leader du classement de la discipline avec 40 points d'avance sur le Norvégien et deux descentes à disputer, Beat Feuz a signé le 35e chrono jeudi sur une piste qu'il apprécie. Fidèle à son habitude, le Bernois s'est contenté de prendre ses marques et a terminé à 1''90 de Hannes Reichelt et à 0''52 d'Aksel Lund Svindal (19e). Arbitre annoncé du duel Feuz/Svindal, l'«autre» Norvégien Kjetil Jansrud s'est classé 12e de ce premier essai chronométré, disputé sur un tracé raccourci en raison du brouillard.

Vainqueur en descente en 2015 à Kvitfjell, Hannes Reichelt a devancé de 0''20 le Français Johan Clarey (2e) et de 0''34 son compatriote Otmar Striedinger (3e). Meilleur Suisse - et seul Helvète présent dans le top 10 -, Mauro Caviezel a fini 8e à 0''55. Urs Kryenbühl a terminé 15e à 1''24. (ats/nxp)