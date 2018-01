Record du but le plus rapide en prolongation

Andreas Athanasiou a égalé le record du but le plus rapide inscrit en prolongation d'un match de NHL. Il a donné la victoire aux Detroit Red Wings contre les Ottawa Senators (2-1 ap) en marquant après 6 secondes dans l'overtime. Athanasiou avait déjà ouvert le score en première période.

