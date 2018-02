Rapperswil-Jona remporte la Coupe de Suisse

Les Rapperswil-Jona Lakers ont créé une petite sensation en finale de la Coupe de Suisse. Sur leur glace, les leaders de Swiss League se sont imposés 7-2 face à un Davos complètement médusé.

Victoire indiscutable

Pour une fois que les Grisons ont pris la compétition au sérieux, elle s'est terminée pour eux en eau de boudin. Le succès des Saint-Gallois ne souffre aucune discussion. Même s'ils n'ont évolué qu'avec deux renforts étrangers contre quatre pour les Davosiens, les Lakers ont superbement tenu la comparaison avec le club le plus titré de Suisse.

«C'est un sentiment indescriptible, expliquait le routinier Cyrill Geyer. Ce que l'équipe a montré aujourd'hui est simplement incroyable.»

Le Canadien Aulin a ouvert la marque dès la 3e minute sur un contre initié par le défenseur genevois Iglesias et l'ancien Fribourgeois Rizzello. Davos, bien que sérieusement malmené, a réussi à répondre en supériorité numérique par l'Américain Little (11e). Puis tout s'est dégradé dans le jeu grison. Les hommes d'Arno Del Curto étaient dominés dans tous les domaines du jeu et surtout dans l'engagement.

Canadiens efficaces

Aulin et Knelsen ne sont peut-être pas les Canadiens les plus clinquants de Swiss League, mais ils sont diablement efficaces. Ils ont pesé lourd dans le succès des Saint-Gallois.

Laissé seul dans l'enclave, Knelsen a pu dévier le puck hors de portée de Senn (19e) pour le 2-1. Et la deuxième période a tourné au cauchemar pour les Grisons. Le futur Biennois Hügli a mis une fois de plus en lumière les défauts du portier Senn d'un tir du poignet (25e/3-1). Corvi a ensuite été doublement puni pour une simulation, et Knelsen n'a pas manqué l'offrande pour le 4-1 (27e).

A la 29e, Senn cédait sa place à van Pottelberghe qui encaissait d'entrée un cinquième but inscrit par Mosimann (29e). La réduction du score de Du Bois (36e) n'a pas changé le cours du match. Pis, Primeau et Mason ont salé l'addition dans l'ultime tiers-temps.

Amertume du côté grison

Côté davosien, Del Curto balançait entre louanges et critiques. «Ils ont joué d'une manière fantastique et le public était excellent. Ils possèdent une bonne chance de promotion.» Mais l'entraîneur grison se montrait également amer avec les responsables du calendrier. Son équipe n'a pas moins dû disputer cinq matches dans les huit derniers jours avant la finale. Pour lui, ce n'est pas comme ça qu'on va prendre au sérieux cette compétition. «Et il n'en va pas seulement pour Davos», poursuit-il.

Une chose est certaine. Si les Lakers décrochent le titre de Swiss League, la position de la moins bonne des équipes de National League ne sera guère enviable dans le barrage de promotion-relégation. (si/nxp)